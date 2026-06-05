Чим підживити червоний буряк і моркву у червні, щоб отримати великі, солодкі та рівні коренеплоди

Чим підживити моркву та буряк у червні / © www.freepik.com/free-photo

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Червень — вирішальний період для формування коренеплодів буряка та моркви. Саме в цей час рослини активно нарощують кореневу масу, і будь-який дефіцит поживних речовин одразу впливає на розмір, форму та солодкість майбутнього урожаю. Досвідчені городники знають: правильно підібране підживлення у червні допомагає отримати рівні, соковиті та значно солодші овочі.

Органічні підживлення для солодких і великих коренеплодів

У червні ідеальними для підживлення будуть натуральні добрива, які покращують структуру ґрунту та забезпечують рослини стабільним живленням. Одним із найефективніших варіантів є деревна зола, яка містить калій і мікроелементи, що впливають на солодкість буряка та моркви.

Також добре працює настій перегною чи компосту, який м’яко живить ґрунт і стимулює розвиток кореневої системи. Такі підживлення допомагають овочам рости рівномірно та формувати щільну, соковиту структуру без пустот.

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Мінеральні добрива для великого розміру котенеплодів

На початку літа морква та буряк особливо потребують калію та фосфору. Саме ці елементи відповідають за накопичення цукрів у коренеплодах і їхній розмір. Калійні добрива допомагають зробити овочі солодшими, а фосфор сприяє розвитку сильної кореневої системи.

За правильного внесення мінеральних підживлень рослини формують рівні, щільні коренеплоди без тріщин і деформацій.

Додатковий догляд для кращого врожаю

Окрім підживлення, важливу роль відіграє правильний полив і догляд за ґрунтом. Надлишок або нестача вологи може призвести до розтріскування буряка та втрати солодкості моркви.

Також важливо регулярно розпушувати ґрунт і не допускати утворення кірки, щоб коріння отримувало достатньо повітря. У поєднанні з підживленням це значно покращує якість урожаю.

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