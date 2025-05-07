Чим підживити дині й кавуни, щоб виросли солодкими та великими: які добрива найкращі

Чим підживити кавуни й дині, щоб росли великими / © Freepik

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У кожного господаря є перевірені часом секрети для того, щоб отримувати рясний урожай зі свого городу. Досвідчені городники поділилися своїми методами вирощування великих та смачних динь і кавунів. Розповідаємо, які добрива люблять баштанні культури і що робити, щоб кавуни й дині швидше дозріли.

Яке добриво буде найкращим для кавунів та динь

Варто пам’ятати, що баштан треба удобрювати упродовж усього періоду вегетації. Зазвичай вносяться як мінеральні, так і органічні добрива. Перше підживлення рослин роблять, коли з’являться два листочки, друге — після висаджування у відкритий ґрунт.

Які органічні добрива найкращі для динь та кавунів.

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Вважається, що органіка є найкращим варіантом для підживлення баштану. Це:

перепрілий курячий послід та коров’як;

рідкі добрива на основі гною;

перегній.

Також можна використовувати звичайні пекарські дріжджі, якщо іншого підживлення немає. Вони містять у своєму складі всі необхідні корисні мікроелементи для формування й росту баштанних культур.

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Аби дині й кавуни швидше виросли, досвідчені господарі рекомендують робити ось що.

Кавуни треба регулярно перевертати, щоб вони отримували сонячне світло з обох боків. Треба робити це обережно, щоб не пошкодити плодоніжку.

Не слід забувати про прищипування і вчасно зривати зайві квіти й плоди, тоді кавуни та дині виростуть великими і солодкими.