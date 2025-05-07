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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
2 хв

Чим підживити дині й кавуни, щоб виросли солодкими та великими: які добрива найкращі

Щоб баштанні культури сформувалися великими, цукристими та соковитими, досвідчені городники підживлюють їх лише такими добривами.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим підживити кавуни й дині, щоб росли великими

Чим підживити кавуни й дині, щоб росли великими / © Freepik

У кожного господаря є перевірені часом секрети для того, щоб отримувати рясний урожай зі свого городу. Досвідчені городники поділилися своїми методами вирощування великих та смачних динь і кавунів. Розповідаємо, які добрива люблять баштанні культури і що робити, щоб кавуни й дині швидше дозріли.

Яке добриво буде найкращим для кавунів та динь

Варто пам’ятати, що баштан треба удобрювати упродовж усього періоду вегетації. Зазвичай вносяться як мінеральні, так і органічні добрива. Перше підживлення рослин роблять, коли з’являться два листочки, друге — після висаджування у відкритий ґрунт.

Які органічні добрива найкращі для динь та кавунів.

Вважається, що органіка є найкращим варіантом для підживлення баштану. Це:

  • перепрілий курячий послід та коров’як;

  • рідкі добрива на основі гною;

  • перегній.

Також можна використовувати звичайні пекарські дріжджі, якщо іншого підживлення немає. Вони містять у своєму складі всі необхідні корисні мікроелементи для формування й росту баштанних культур.

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Аби дині й кавуни швидше виросли, досвідчені господарі рекомендують робити ось що.

  • Кавуни треба регулярно перевертати, щоб вони отримували сонячне світло з обох боків. Треба робити це обережно, щоб не пошкодити плодоніжку.

  • Не слід забувати про прищипування і вчасно зривати зайві квіти й плоди, тоді кавуни та дині виростуть великими і солодкими.

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Дата публікації
Кількість переглядів
134
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