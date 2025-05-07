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Чим підживити дині й кавуни, щоб виросли солодкими та великими: які добрива найкращі
Щоб баштанні культури сформувалися великими, цукристими та соковитими, досвідчені городники підживлюють їх лише такими добривами.
У кожного господаря є перевірені часом секрети для того, щоб отримувати рясний урожай зі свого городу. Досвідчені городники поділилися своїми методами вирощування великих та смачних динь і кавунів. Розповідаємо, які добрива люблять баштанні культури і що робити, щоб кавуни й дині швидше дозріли.
Яке добриво буде найкращим для кавунів та динь
Варто пам’ятати, що баштан треба удобрювати упродовж усього періоду вегетації. Зазвичай вносяться як мінеральні, так і органічні добрива. Перше підживлення рослин роблять, коли з’являться два листочки, друге — після висаджування у відкритий ґрунт.
Які органічні добрива найкращі для динь та кавунів.
Вважається, що органіка є найкращим варіантом для підживлення баштану. Це:
перепрілий курячий послід та коров’як;
рідкі добрива на основі гною;
перегній.
Також можна використовувати звичайні пекарські дріжджі, якщо іншого підживлення немає. Вони містять у своєму складі всі необхідні корисні мікроелементи для формування й росту баштанних культур.
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Аби дині й кавуни швидше виросли, досвідчені господарі рекомендують робити ось що.
Кавуни треба регулярно перевертати, щоб вони отримували сонячне світло з обох боків. Треба робити це обережно, щоб не пошкодити плодоніжку.
Не слід забувати про прищипування і вчасно зривати зайві квіти й плоди, тоді кавуни та дині виростуть великими і солодкими.