Чим підживити герань у січні, щоб зацвіла ще до весни: секретні методи професійних флористів

Січень вважають періодом спокою для більшості кімнатних рослин, але для герані саме зараз формується основа майбутнього цвітіння. Якщо правильно підтримати рослину взимку, вона швидше прокинеться, наростить зелену масу та порадує раннім цвітінням. Досвідчені флористи використовують спеціальні підживлення, які не перевантажують герань, але м’яко стимулюють її розвиток.

Чому герань треба підживлювати саме взимку

У холодний сезон світловий день короткий, і зростання кімнатних рослин уповільнене. Через це герань витрачає менше поживних речовин, але повністю без підживлення залишати її не варто. Невеликі дози правильно підібраних елементів:

зміцнюють кореневу систему;

допомагають закласти квіткові бруньки;

запобігають ослабленню рослини до весни.

Головне правило підживлення герані взимку — помірність і м’яка дія.

Які найкращі підживлення для герані в січні

Деревний попіл. Флористи цінують його за високий вміст калію та фосфору. Ці елементи відповідають за формування бутонів. Достатньо розвести 1 чайну ложку попелу в літрі теплої води та поливати герань раз на 3-4 тижні.

Йодована вода. Це один із секретних методів професіоналів. Одна крапля йоду на літру води стимулює обмінні процеси та зміцнює імунітет рослини. Полив треба проводити дуже обережно, лише по краю горщика і не частіше одного разу на місяць.

Дріжджовий настій у слабкій концентрації. Дріжджі активізують ґрунтову мікрофлору та допомагають корінню краще засвоювати поживні речовини. Для січня достатньо 1-2 столові ложки слабкого настою на літру води, щоб не викликати надмірного зростання листя.

Калійно-фосфорні добрива. Готові мінеральні суміші без надлишку азоту ідеально підходять для зимового періоду. Вони спрямовані саме на цвітіння, а не на нарощування зеленої маси.

Що важливо врахувати під час підживлення герані взимку

Поливати герань добривами можна лише по злегка зволоженому ґрунту.

Не перевищуйте дозування, бо взимку рослина особливо чутлива.

Поєднуйте підживлення з достатнім освітленням і помірним поливом.

Такий підхід дозволяє герані «прокинутися» без стресу та раніше підготуватися до активного цвітіння.