Чим підживити грядку для озимого часнику: що не можна вносити, бо головки будуть дрібними
Правильне підживлення під час садіння озимого часнику — це гарантія великих, щільних і соковитих головок наступного сезону.
Осіннє садіння часнику — відповідальний етап, від якого залежить урожай наступного року. Навіть якщо ви обрали якісний посадковий матеріал і дотрималися термінів, без правильної підготовки ґрунту врожай може розчарувати. Часник — культура вибаглива, він любить родючий, пухкий ґрунт із достатнім запасом поживних речовин. Але важливо знати, які добрива допоможуть отримати великі головки, а що, навпаки, зашкодить.
Що корисно вносити під час садіння озимого часнику
Перепрілий гній або компост. Це найкраще органічне підживлення. Воно насичує землю азотом, калієм і фосфором, але водночас не палить коріння, як свіжий гній. Достатньо 5-6 кг на 1 м².
Деревна зола. Чудове джерело калію та кальцію. Вона покращує структуру ґрунту, знижує його кислотність і захищає посадковий матеріал від хвороб. Під час перекопування варто внести 150-200 г на 1 м².
Суперфосфат. Допомагає формуванню міцної кореневої системи та великих головок. Оптимальна норма — до 40 г на 1 м².
Сульфат калію. Калій робить часник стійким до морозів та грибкових інфекцій. Досить 25 г на 1 м².
Комплексні добрива з мікроелементами. Особливо корисні суміші, які містять магній, бор і марганець. Вони покращують розвиток зубчиків і підвищують імунітет рослини.
Які добрива не можна вносити під час садіння часнику
Свіжий гній. Він містить надлишок азоту, що призводить до нарощування зелені замість формування великих головок. До того ж, він часто спричиняє грибкові хвороби.
Курячий послід у свіжому вигляді. Має агресивну дію і може спалити коріння. Якщо й використовувати, то лише перепрілий або у вигляді компосту.
Вапно або доломітове борошно без потреби. Надмірне розкислення ґрунту призводить до поганого засвоєння поживних речовин.
Надлишок азотних добрив. Вони стимулюють ріст пера, але шкодять формуванню головок.
Як правильно садити озимий часник, щоб головки виросли великими
Ґрунт під час садіння має бути пухким і зволоженим.
Добрива краще вносити під час перекопування, щоб вони рівномірно розподілилися.
Часник добре росте після огірків, бобових і капусти, але не варто садити його після цибулі чи картоплі.