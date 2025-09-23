Чим підживити грядку для озимого часнику: що не можна вносити, бо головки будуть дрібними

Осіннє садіння часнику — відповідальний етап, від якого залежить урожай наступного року. Навіть якщо ви обрали якісний посадковий матеріал і дотрималися термінів, без правильної підготовки ґрунту врожай може розчарувати. Часник — культура вибаглива, він любить родючий, пухкий ґрунт із достатнім запасом поживних речовин. Але важливо знати, які добрива допоможуть отримати великі головки, а що, навпаки, зашкодить.

Перепрілий гній або компост. Це найкраще органічне підживлення. Воно насичує землю азотом, калієм і фосфором, але водночас не палить коріння, як свіжий гній. Достатньо 5-6 кг на 1 м².

Деревна зола. Чудове джерело калію та кальцію. Вона покращує структуру ґрунту, знижує його кислотність і захищає посадковий матеріал від хвороб. Під час перекопування варто внести 150-200 г на 1 м².

Суперфосфат. Допомагає формуванню міцної кореневої системи та великих головок. Оптимальна норма — до 40 г на 1 м².

Сульфат калію. Калій робить часник стійким до морозів та грибкових інфекцій. Досить 25 г на 1 м².