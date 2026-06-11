Чим підживити кабачки у червні для рясного плодоношення

Підживлення кабачків

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На початковому етапі розвитку, коли кабачки тільки нарощують перші листки і ще не сформували квіток чи видимих плодів, закладається основа майбутнього врожаю. У цей період рослина потребує особливого догляду, оскільки розмір і сила куща напряму визначають його потенційну продуктивність. Маленька або ослаблена рослина просто не зможе витягнути велику кількість овочів.

Саме тому на старті вегетації необхідно провести правильне підживлення, спрямоване на активне збільшення об’єму зеленої маси. Таке вчасне внесення добрив дозволить сформувати потужний і витривалий кущ, який у майбутньому забезпечить повноцінне живлення для кожного плода і не дозволить рослині скидати сформовані зав’язі.

Найкраще добриво для кабачків для нарощування зеленої маси

Як стверджують досвідчені городники, одним із найбільш ефективних засобів для нарощування зеленої маси в першій половині вегетації є рідке добриво на основі курячого посліду. Воно містить збалансований комплекс поживних речовин, необхідних не лише для листя, а й для розвитку кореневої системи та закладання майбутніх суцвіть.

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Для приготування безпечного підживлення використовують таку технологію.

Чистий, термооброблений курячий послід змішують із водою у рівних пропорціях (1:1).

Суміш витримують у теплі протягом 3–4 днів (або залишають на кілька тижнів), після чого отримують готовий, так званий, маточний концентрат.

0,5 літра (одна стандартна півлітрова банка) приготованого концентрату ретельно розмішують у 10 літрах чистої води.

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Важливо дотримуватися обережності, працювати з органічними розчинами необхідно в захисних рукавичках. Органічні добрива вимагають такого ж суворого дозування, як і мінеральні. Перевищення концентрації (наприклад, 2–3 банки маточного розчину на 10 літрів води) призведе до хімічних опіків кореневої системи. За потреби для молодих або слабких кущів дозування можна зменшити до 0,25 літра концентрату на відро води.

Якщо не має курячого посліду, чим підживити кабачки

Якщо готового курячого посліду немає під рукою, його можна замінити іншими спеціалізованими засобами. Для цього підійдуть фахівці рекомендують комплексні мінеральні препарати з підвищеним вмістом азоту, наприклад, розчинний «Рост-концентрат», пропонують фахівці.

Використовувати чисту аміачну селітру на цьому етапі не рекомендується. Суто азотні мінеральні добрива стимулюють виключно ріст листя на шкоду загальному імунітету. Надлишок чистого азоту робить тканини рослини надто м’якими та вразливими, через що кабачки починають легко уражатися різними грибковими та бактеріальними захворюваннями. Перевага курячого посліду або збалансованих концентратів полягає в тому, що окрім азоту вони містять фосфор, калій та комплекс необхідних мікроелементів, які забезпечують гармонійний розвиток усього куща.

Підживлення проводять методом прикореневого поливу. На один кущ кабачка середнього розміру витрачають приблизно 1 ковш робочого розчину.

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Рідину акуратно виливають навколо стебла, намагаючись не потрапляти на молоде листя.

Таке вчасне та помірне підживлення суттєво прискорює розвиток кущів, допомагає їм швидко набрати необхідну силу перед початком масового цвітіння та гарантує стабільне плодоношення без втрати зав’язей.

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