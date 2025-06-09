Чим підживити капусту, щоб уже через тиждень після цього почали зав’язуватися тугі качани: рецепт добрива без хімії

Чим підживити капусту

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Отримати великі та міцні качани капусти допоможе ефективний, перевірений часом метод підживлення. Якщо його правильно застосувати, тугі качани з’являться вже за тиждень після підживлення, і при цьому без використання будь-яких хімічних добавок.

Коли капусту потрібно підживити

Ключовим моментом для формування якісного качана є своєчасне та правильне підживлення. «Якщо все зробити правильно, качан буде як м’яч, а якщо ні — піде в листя», — наголошують експерти. Вона також радить висаджувати розсаду капусти у вечірній час або в похмуру погоду, щоб уникнути стресу для молодих рослин.

Перший тиждень після висадки розсади капуста потребує лише регулярного поливу. Однак, як тільки рослини починають активно йти в ріст, їм терміново необхідні кальцій та бор. Ці мікроелементи є критично важливими для процесу зав’язування качана. Без них капуста може нарощувати лише зелену масу листя, але не формуватиме щільну головку.

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Чим та як підживити капусту

Цей простий і екологічний рецепт підживлення легко приготувати в домашніх умовах:

Візьміть 1 столову ложку борної кислоти і ретельно розчиніть її в невеликій кількості гарячої води. Борна кислота є важливим джерелом бору, який відіграє критичну роль у транспортуванні цукрів та побудові клітинних стінок у рослинах. Достатня кількість бору забезпечує нормальне формування тканин качана.

В окремій ємності, що містить 10 літрів води, розчиніть одну склянку кефіру. Додайте туди ж 10 крапель йоду. Кефір (або будь-який інший кисломолочний продукт) не тільки постачає кальцій, необхідний для міцності качанів, але й сприяє розвитку корисної мікрофлори в ґрунті, покращуючи його структуру та засвоєння поживних речовин. Йод, згідно з дослідженнями, може посилювати імунітет рослин та підвищувати їх опірність до грибкових захворювань і шкідників.

Обережно влийте розчин борної кислоти в підготовлену молочно-йодну суміш і добре перемішайте.

Отриманим розчином поливайте капусту під корінь щотижня, результати не змусять себе чекати.

Цей метод підживлення є чудовою альтернативою хімічним добривам, дозволяючи отримати екологічно чистий та рясний урожай капусти з тугими, соковитими качанами.