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Чим підживити капусту, щоб уже через тиждень після цього почали зав’язуватися тугі качани: рецепт добрива без хімії
Секрет тугих качанів: як підживити капусту для щедрого врожаю без хімії
Отримати великі та міцні качани капусти допоможе ефективний, перевірений часом метод підживлення. Якщо його правильно застосувати, тугі качани з’являться вже за тиждень після підживлення, і при цьому без використання будь-яких хімічних добавок.
Коли капусту потрібно підживити
Ключовим моментом для формування якісного качана є своєчасне та правильне підживлення. «Якщо все зробити правильно, качан буде як м’яч, а якщо ні — піде в листя», — наголошують експерти. Вона також радить висаджувати розсаду капусти у вечірній час або в похмуру погоду, щоб уникнути стресу для молодих рослин.
Перший тиждень після висадки розсади капуста потребує лише регулярного поливу. Однак, як тільки рослини починають активно йти в ріст, їм терміново необхідні кальцій та бор. Ці мікроелементи є критично важливими для процесу зав’язування качана. Без них капуста може нарощувати лише зелену масу листя, але не формуватиме щільну головку.
Чим та як підживити капусту
Цей простий і екологічний рецепт підживлення легко приготувати в домашніх умовах:
Візьміть 1 столову ложку борної кислоти і ретельно розчиніть її в невеликій кількості гарячої води. Борна кислота є важливим джерелом бору, який відіграє критичну роль у транспортуванні цукрів та побудові клітинних стінок у рослинах. Достатня кількість бору забезпечує нормальне формування тканин качана.
В окремій ємності, що містить 10 літрів води, розчиніть одну склянку кефіру. Додайте туди ж 10 крапель йоду. Кефір (або будь-який інший кисломолочний продукт) не тільки постачає кальцій, необхідний для міцності качанів, але й сприяє розвитку корисної мікрофлори в ґрунті, покращуючи його структуру та засвоєння поживних речовин. Йод, згідно з дослідженнями, може посилювати імунітет рослин та підвищувати їх опірність до грибкових захворювань і шкідників.
Обережно влийте розчин борної кислоти в підготовлену молочно-йодну суміш і добре перемішайте.
Отриманим розчином поливайте капусту під корінь щотижня, результати не змусять себе чекати.
Цей метод підживлення є чудовою альтернативою хімічним добривам, дозволяючи отримати екологічно чистий та рясний урожай капусти з тугими, соковитими качанами.