Чим підживити кущі томатів в серпні: плоди стануть ще смачнішими

Чим підживити кущі томатів в серпні / © unsplash.com

Наприкінці сезону помідори вже не потребують азотних добрив, адже вони стимулюють ріст зеленої маси, а не дозрівання плодів. Надмір азоту може навіть спровокувати гниття та уповільнити розвиток томатів. У серпні рослинам особливо важливі фосфор і калій — вони відповідають за формування солодких, щільних і яскраво забарвлених плодів.

Не менш важливу роль відіграють кальцій (щоб уникнути вершинної гнилі), магній (для підтримки фотосинтезу в спекотну пору), бор (для кращого зав’язування плодів) та інші мікроелементи, що зміцнюють імунітет рослин.

Чим підживлювати томати у відкритому ґрунті

У серпні для кореневого підживлення помідорів найкраще застосовувати мінеральні добрива з високим вмістом калію та фосфору. Наприклад, легко засвоюваний калій монофосфат (10 г на 10 л води) або комплексні добрива для плодоношення, такі як “Кеміра”, “Яра” чи “Плантафол”.

Добре працює й підживлення деревною золою, яка містить природний калій, кальцій, магній і фосфор. Її можна розсипати навколо кущів (2–3 ст. ложки на рослину) або приготувати настій: 200 г золи на 10 л гарячої води, настояти добу, процідити та полити під корінь.

Якщо літо було дощовим і ґрунт кислий, рекомендується додатково внести кальцієву селітру (15 г на 10 л води) або інші кальцієві препарати, щоб уникнути появи чорних плям на плодах.

Коли потрібне позакореневе підживлення

У серпні через спеку коріння часто не здатне повноцінно засвоювати поживні речовини, тому особливо ефективними стають позакореневі (листкові) підживлення, які доставляють елементи живлення безпосередньо в клітини рослини.

Для цього використовують розчини з мікроелементами, калієм та магнієм, наприклад, сульфат магнію (10 г на 10 л води) або комплексні мікродобрива з хелатними сполуками, такі як «Мікс для томатів», “Мегамікс” або “Мікровіт”. Обприскування проводять рано вранці або ввечері, щоб уникнути сонячних опіків.

Позакореневе внесення борної кислоти (1 г на 1 л води) допомагає підвищити цукристість плодів і прискорити їхнє дозрівання; повторювати обробку слід кожні 10–14 днів.

Також у серпні рекомендується прищипувати верхівки кущів, щоб зупинити ріст і спрямувати сили на формування та достигання плодів. Полив слід робити помірним — надмірна волога може спричинити тріскання плодів. Після підживлення ґрунт потрібно розпушити і замульчувати, щоб зберегти вологу та забезпечити доступ кисню до коріння.