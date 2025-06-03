Чим підживити квасолю на різних етапах зростання, щоб отримати рясний урожай

Квасоля досить невибаглива культура, але вона також потребує корисних мікроелементів для активного розвитку й формування зав’язі. Якщо її правильно підживити на різних етапах зростання, вона подарує рясний і здоровий урожай. Ось які добрива найкраще підходять для квасолі.

Суперфосфат. Коли на квасолі з’являється перший справжній листочок, вноситься суперфосфат — 30 грамів на квадратний метр. Після підживлення суперфосфатом необхідно рясно полити грядку і злегка підгорнути рослини. Це добриво сприятиме формуванню сильного коріння та активному наростанню зеленої маси.

Калійна сіль необхідна для гарного цвітіння. У період бутонізації квасолі треба вносити під кожен кущ по 10–15 грамів калійної солі. Завдяки калію врожайність квасолі зросте в рази.

Деревний попіл. Це органічне комплексне добриво захищатиме квасолю від шкідників і покращить структуру ґрунту. Для приготування живильного розчину змішайте склянку деревного попелу, 10 л води, склянку 9% оцту. Таке підживлення не лише наситить ґрунт калієм, кальцієм і мікроелементами, але й покращить його структуру, знизить кислотність і захистить рослини від деяких хвороб.

Компост або перегній вноситься для збагачення ґрунту. Під час підгортання квасолі треба додати в ґрунт компост чи добре перепрілий перегній. Органіка забезпечать поступове надходження поживних речовин і підвищить родючість ґрунту.

Борна кислота здатна стимулювати формування зав’язі. Коли квасоля зацвіте, треба обприскати кущі слабким розчином борної кислоти (1 грам засобу на літру води). Це допоможе рослині краще утримувати зав’язь і покращить якість плодів.