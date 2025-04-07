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Чим підживити лаванду, щоб квітла весь сезон і гарно пахла: які добрива стимулюють цвітіння
Ця рослина досить невибаглива у догляді, однак не всі добрива їй підходять. Тому варто знати, чим найкраще підживлювати лаванду, щоб не погубити її.
Садівникам варто знати, що лаванді потрібні ті добрива, які поступово вивільнятимуть поживні речовини в ґрунт. Адже занадто багато корисних мікроелементів може бути згубним для квітки, вона випустить забагато зелені, тому не цвістиме, або зовсім загине. Розповідаємо, чим найкраще підживити лаванду, щоб стимулювати її цвітіння, але не перегодувати.
Чим підживити лаванду, щоб стимулювати її цвітіння: які добрива найкращі
Яєчна шкаралупа у подрібненому вигляді є гарним джерелом кальцію для лаванди, який повільно вивільнятиметься й живитиме корені квітки. Необхідно посипати подрібненою яєчною шкаралупою основу рослин.
Кавова гуща. Використана кавова гуща насичуватиме лаванду азотом, який необхідний для її росту й розвитку. Добриво вносити досить просто, треба насипати трохи кавової гущі навколо рослини і змішати її з ґрунтом. Азот не шкодитиме квітці, так як вивільнятиметься з гущі поступово.
Мінеральні добрива. Лаванда дуже добре реагує на мінеральні склади. Найкращі корисні елементи для рослини — це калій з фосфором і будь-які їх комбінації з іншими речовинами. Також це може бути суперфосфат, калімагнезія та інші. Якщо підживлювати лаванду мінеральними добривами, вона пишно цвістиме і гарно пахнутиме. Добрива можна використовувати, попередньо розчинивши гранули у воді, чи додавати в сухому вигляді під час розпушування ґрунту.