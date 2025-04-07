Чим підживити лаванду, щоб квітла весь сезон і гарно пахла: які добрива стимулюють цвітіння

Кавова гуща. Використана кавова гуща насичуватиме лаванду азотом, який необхідний для її росту й розвитку. Добриво вносити досить просто, треба насипати трохи кавової гущі навколо рослини і змішати її з ґрунтом. Азот не шкодитиме квітці, так як вивільнятиметься з гущі поступово.

Мінеральні добрива. Лаванда дуже добре реагує на мінеральні склади. Найкращі корисні елементи для рослини — це калій з фосфором і будь-які їх комбінації з іншими речовинами. Також це може бути суперфосфат, калімагнезія та інші. Якщо підживлювати лаванду мінеральними добривами, вона пишно цвістиме і гарно пахнутиме. Добрива можна використовувати, попередньо розчинивши гранули у воді, чи додавати в сухому вигляді під час розпушування ґрунту.