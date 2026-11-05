Чим підживити малину наприкінці осені, щоб добре перезимувала й дала багатий урожай

Органічні добрива, які допоможуть малині пережити зиму

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Наприкінці осені малині потрібен не азот для нарощування зеленої маси, а поживні речовини, які допоможуть кореневій системі підготуватися до холодів. Саме зараз важливо подбати про родючість ґрунту, відновити запаси поживних елементів після плодоношення та захистити коріння від промерзання. Досвідчені садівники радять використовувати органічні й мінеральні добрива, але правильно підбирати їх склад і кількість, щоб не нашкодити кущам перед зимою.

Чим підживити малину восени для гарної зимівлі

Одним із найкращих варіантів для осіннього підживлення малини вважається поєднання фосфорних і калійних добрив. Фосфор підтримує розвиток кореневої системи, а калій бере участь у регуляції водного балансу та допомагає рослинам краще переносити несприятливі умови.

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Суперфосфат. Це джерело фосфору, який потрібен малині для нормального розвитку коренів. На квадратний метр малинника зазвичай використовують 30-40 г суперфосфату. Гранули рівномірно розподіляють по ґрунту в зоні коріння, після чого обережно загортають у землю. Оскільки корені малини розташовані близько до поверхні, глибоко перекопувати ділянку не можна.

Сульфат калію. Для осіннього підживлення краще вибирати саме це добриво, оскільки малина чутлива до надлишку хлору. На квадратний метр достатньо приблизно 15–20 г сульфату калію. Його можна внести окремо або разом із суперфосфатом, дотримуючись рекомендованих доз.

Якщо ґрунт сухий, після внесення добрив малинник потрібно полити. Водночас не варто вносити гранули у промерзлу землю, коли рослина вже не може повноцінно засвоювати поживні речовини.

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Органічні добрива, які допоможуть малині пережити зиму

Не менш корисним осіннім підживленням є добре перепрілий компост або перегній. Вони поступово збагачують ґрунт органічними речовинами, покращують його структуру та допомагають утримувати вологу.

Для малинника можна використати приблизно 4–6 кг зрілого компосту на квадратний метр. Його розкладають навколо кущів, не притискаючи безпосередньо до основи пагонів. Органічне підживлення також можна використовувати як мульчу: шар завтовшки 5–7 см допоможе захистити поверхневі корені від різких перепадів температури.

Ще один доступний варіант — деревний попіл. Він містить калій, кальцій та інші мінеральні елементи, але його склад залежить від породи деревини. На квадратний метр малинника можна внести приблизно 100–150 г попелу, рівномірно розподіляючи його по поверхні ґрунту.

Однак із попелом потрібно бути обережними: він знижує кислотність землі, тому на лужних ґрунтах його краще не використовувати. Також не слід змішувати його з азотними добривами та вносити одночасно із суперфосфатом.

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