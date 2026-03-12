Чим підживити малину ранньою весною: найкраще добриво своїми руками

Чим підживити малину

Реклама

Багато садівників зараз замінюють куповані добрива простими засобами, які можна приготувати самостійно. Як показує досвід, підгодувати малину для гарного врожаю можна продуктами, що є на кожній кухні. Якщо змішати їх у правильних пропорціях, навіть звичайні кущі починають плодоносити набагато краще

Як приготувати добриво для малини

Для приготування підгодівлі знадобляться звичайні продукти: чорний чай, цукор та крохмаль. Процес складається з двох етапів: створення концентрату та його розведення для поливу.

Спершу в ємність наливають 1 літр окропу та додають 1 столову ложку сухого чорного чаю. Розчин має настоятися 30–40 хвилин, доки не стане міцним. Після цього в настій додають 2 столові ложки цукру та 1 чайну ложку картопляного крохмалю.

Реклама

Суміш потрібно ретельно перемішати до повного розчинення цукру та крохмалю. Потім розчин залишають ще на 30 хвилин. Коли на поверхні почнуть з’являтися дрібні бульбашки, це означає, що процес ферментації розпочався і добриво готове до використання.

Як правильно підживлювати малину розчином

Перед використанням 1 літр готового концентрату потрібно змішати з 5 літрами чистої води. Отриманий розчин використовують для поливу кущів. Під кожен кущ малини виливають 1 літр розведеного добрива. Підживлення проводять лише по вологому ґрунту (після дощу або попереднього поливу). Це забезпечує швидке засвоєння мікроелементів кореневою системою та запобігає опікам.

Така процедура покращує обмін речовин у рослинах, захищає від шкідників завдяки дубильним речовинам чаю та сприяє швидшому дозріванню ягід.

Цей простий, але дієвий метод дозволяє збирати велику, ароматну та дуже солодку ягоду незалежно від сорту малини чи кліматичних особливостей вашого регіону.

Реклама

У чому унікальність цього підживлення

Цей спосіб цікавий тим, що він не просто годує рослину, а оздоровлює весь малинник одночасно. Кожен компонент суміші має свою чітку задачу, що дозволяє отримати великий урожай без зайвих зусиль.