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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
2 хв

Чим підживити малину в червні, щоб отримати багатий урожай великих і солодких ягід

На початку літа кущі малини потребують особливого підживлення, яке в майбутньому допоможе зібрати великий урожай.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим підживити малину в червні

Чим підживити малину в червні / © Unsplash

Досвідчені городники рекомендують починати літній сезон підживлення малини не зі складних органічних добрив, а з мінеральних, які містять у своєму складі азот. Вони швидко засвоюються, тому кущі гарно розвиваються, закладають багато квітів і формують великі ягоди. А органіку, як зазначають садівники, краще використовувати у липні. Отже, розповідаємо, чим треба обов’язково підживити малину в червні, щоб отримати великий урожай солодких ягід.

Яке найкраще добриво для малини на початку літа: корисні поради

Це азофоска — комплексне мінеральне добриво, яке містить азот, фосфор і калій. Його використання дає помітні результати вже з першого разу. Ось п’ять основних переваг застосування азофоски для підживлення малинових кущів:

  • Стимулює активний ріст пагонів. Азот у складі азофоски сприяє утворенню нових сильних пагонів і розвитку зеленої маси.

  • Покращує укорінення саджанців. Фосфор допомагає рослині нарощувати міцну кореневу систему, що підвищує її стійкість до посухи, морозів та хвороб.

  • Підвищує врожайність. Калій стимулює закладання квіткових бруньок і покращує визрівання ягід, робить урожай ряснішим, а плоди солодшими.

  • Зміцнює імунітет рослини. Збалансований склад мінерального добрива допомагає малиновим кущам краще протистояти грибковим захворюванням та комахам-шкідникам.

  • Покращує якість ґрунту. Регулярне внесення азофоски сприяє підвищенню родючості ґрунту.

Як правильно вносити азофоску під малинові кущі

Рекомендоване дозування — 30 грамів на квадратний метр. Добриво розсипають навколо кущів і змішують з верхнім шаром ґрунту. Так мінерали та інші поживні речовини швидше дістаються до коренів.

Професійні агрономи рекомендують після внесення азофоски через два тижні підживити кущі малини органікою. Можна брати:

  • компост чи перегній (шар 5-7 см),

  • розчин коров’яку (1 частина на 10 частин води),

  • розчин курячого посліду (1 частина на 20 частин води).

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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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