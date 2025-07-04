Чим підживити малину в липні, щоб ягоди були солодкими та великими: які найкращі добрива

Розповідаємо, які найефективніші добрива для підживлення малини влітку.

Дріжджове підживлення для стимуляції росту кущів. Дріжджі містять натуральні грибки, що стимулюють ріст кореневої системи та активізують мікрофлору ґрунту. Це сприяє кращому засвоєнню поживних речовин. Для приготування розчину треба взяти пачку сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру й розвести у 10 літрах теплої води. Добриво має настоятися три години. Поливати малину треба під корінь, по літрі під кожен кущ. Після такого підживлення ягоди виростають крупними, а кущі стають сильнішими.

Настій деревного попелу для солодкого смаку. Попіл містить калій і фосфор, які відповідають за солодкість та аромат ягід. Він також знезаражує ґрунт і зміцнює саму рослину. На 10 літрів води треба взяти склянку деревного попелу, настояти добу і поливати малину під корінь. Ягоди після такого підживлення стають солодкими й ароматними, а кущі значно краще переносять посуху.