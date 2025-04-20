Чим підживити моркву, щоб коренеплоди виросли солодкими, рівними та великими

Чим підживити моркву, щоб виросла великою / © www.freepik.com/free-photo

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Не кожен рік буває врожайним, тому городники турбуються про те, щоб зібрати зі своєї ділянки максимальний урожай овочів. І радо діляться своїми секретами та рецептами для приготування добрива, щоб морква виросла солодкою, рівною та великою.

Коли треба підживлювати моркву: яке добриво найкраще для культури

Перше підживлення ґрунту треба робити за тиждень до висівання культури, щоб морква швидше зійшла і гарно росла.

Моркву треба підживлювати калієм, фосфором та бором — це ключові мінерали, які необхідні для формування великих, солодких та соковитих коренеплодів. До того ж, морква, отримавши таке підживлення, ростиме рівною, гладкою й не репатиметься. Якщо цих елементів культурі не вистачатиме, вона ростиме дрібною, деформованою та несмачною.

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Можна придбати готову суміш добрив чи приготувати підживлення власноруч. Багато господарів обирають органіку, бо вона екологічна. Такі добрива не впливатимуть на смакові якості моркви і не шкодитимуть ґрунту.

Зазвичай моркву підживлюють декілька разів:

під час висівання;

після того, як з’являться перші проростки;

через 15 днів після другого підживлення;

за 10-15 днів до збирання овочів.

Якими органічними добривами найкраще підживлювати моркву

Коли на моркві з’являться три листочки, це означатиме, що її можна підживлювати. Є декілька органічних сумішей, які можна приготувати власноруч, якщо ви не хочете використовувати покупні добрива. До того ж, це підживлення можна вносити на грядки з буряком.

Деревний попіл. Щоб зробити розчин, треба 100 грамів попелу розчинити у відрі води й настояти упродовж 10 годин. Потім необхідно полити цією сумішшю моркву під корінь. Також можна внести сухий попіл, просто розмішавши його з ґрунтом і посипати грядку з морквою чи буряком.

Йод. Необхідно 20 крапель йоду розвести у 10 літрах води кімнатної температури й полити грядку з морквою у міжрядді.

Курячий послід. З послідом треба бути вкрай обережними, щоб не спалити рослини. Для приготування підживлення необхідно взяти одну частину курячого посліду і розвести у 10 частинах води. Розчин має постояти 12 годин, щоб вивітрився аміак. Потім візьміть 1 частину розчину й розведіть 10 частинами води, розмішайте і дайте постояти ще 12 годин. Після цього моркву треба полити у міжрядді, уникаючи потрапляння добрива на зелену масу.