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Чим підживити моркву у липні — виросте великою, рівною і солодкою
Щоб морква не тріскалася, не зеленіла та добре розвивалася, важливо виконати кілька обов’язкових процедур
Щоб восени зібрати велику, рівну, соковиту та солодку моркву, доглядати за нею потрібно протягом літа. Саме в цей період рослина активно формує коренеплід. Адже навіть незначні помилки можуть позначитися на майбутньому врожаї.
Що на грядці слід зробити в липні, щоб морква виросла великою, читайте у ТСН.ua.
Моркву відносно легко вирощувати. Втім, доглядом не слід нехтувати, особливо у липні, коли коренеплід активно росте і потовщується. Інакше — плоди будуть тонким, деформованими і несолодкими.
Що слід зробити з морквою у липні
Саме у липні морква активно нарощує коренеплід і накопичує цукри, від яких залежить її смак, соковитість та розмір. Якщо у цей період приділити грядкам трохи уваги, восени можна отримати рівні, великі й солодкі коренеплоди.
Що рекомендують зробити городники вже зараз:
проріджування — якщо овочі висіяно занадто густо, слід вручну видалити найслабші сходи;
прополювання – всі бур’яни, що ростуть між рядами, необхідно регулярно виривати;
мульчування – після сильних опадів варто розпушити ґрунт вздовж рядів моркви сапою, а потім покрити його мульчею — соломою або тонким шаром компосту;
підгортання — якщо верхівки коренеплодів видно з-під землі, їх треба підгорнути землею, аби захистити верхівки від впливу сонячного світла.
Підживлення моркви
У липні моркву варто підживлювати добривами, які сприяють росту коренеплодів, а не бадилля. У цей період ій найбільше потрібні калій, фосфор і бор. Водночас ндлишок азоту може призвести до пишної зелені та дрібних, розгалужених коренеплодів.
Деревний попіл
Попіл є природним джерелом калію, кальцію та інших мікроелементів, які допомагають моркві вирости великою, солодкою та соковитою.
Розсипте 1 склянку попелу на 1 м² грядки й злегка зарихліть у ґрунт. Можна приготутувати настій: 1 склянка попелу на 10 л води, настояти кілька годин і полити міжряддя.
Монофосфат калію
Одне з найкращих добрив для липня, адже містить калій і фосфор.
Розчин: 10–15 г на 10 л води. Поливайте по вологому ґрунту раз на 2–3 тижні.
Борна кислота
Бор сприяє накопиченню цукрів, робить коренеплоди рівними та зменшує ризик їх розтріскування.
Розчин: 2 г борної кислоти розчиніть у невеликій кількості гарячої води, а потім долийте до 10 л. Обприскуйте листя ввечері або в похмуру погоду.
Корисні поради
підживлюйте моркву після поливу або дощу, щоб не обпалити коріння.
після внесення сухих добрив злегка розпушіть ґрунт.
не використовуйте в липні свіжий гній або великі дози азотних добрив — вони погіршують якість коренеплодів.
поливайте рідко, але рясно. Часті поверхневі поливи можуть призвести до розтріскування моркви та утворення дрібних коренеплодів.
Важливим є полив моркви, адже овоч не переносить ні надлишку, ні нестачі води. Морква може тріскатися, якщо отримує велику кількість води після тривалої посухи. Вона намагається поглинути якомога більше рідини, а це призводить до пошкодження тканин через підвищений внутрішній тиск.
Саме поєднання калійного підживлення, помірного поливу та регулярного розпушування в липні допомагає отримати великі, рівні й солодкі коренеплоди восени.