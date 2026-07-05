Морква. / © www.freepik.com/free-photo

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Щоб восени зібрати велику, рівну, соковиту та солодку моркву, доглядати за нею потрібно протягом літа. Саме в цей період рослина активно формує коренеплід. Адже навіть незначні помилки можуть позначитися на майбутньому врожаї.

Що на грядці слід зробити в липні, щоб морква виросла великою, читайте у ТСН.ua.

Моркву відносно легко вирощувати. Втім, доглядом не слід нехтувати, особливо у липні, коли коренеплід активно росте і потовщується. Інакше — плоди будуть тонким, деформованими і несолодкими.

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Що слід зробити з морквою у липні

Саме у липні морква активно нарощує коренеплід і накопичує цукри, від яких залежить її смак, соковитість та розмір. Якщо у цей період приділити грядкам трохи уваги, восени можна отримати рівні, великі й солодкі коренеплоди.

Що рекомендують зробити городники вже зараз:

проріджування — якщо овочі висіяно занадто густо, слід вручну видалити найслабші сходи;

прополювання – всі бур’яни, що ростуть між рядами, необхідно регулярно виривати;

мульчування – після сильних опадів варто розпушити ґрунт вздовж рядів моркви сапою, а потім покрити його мульчею — соломою або тонким шаром компосту;

підгортання — якщо верхівки коренеплодів видно з-під землі, їх треба підгорнути землею, аби захистити верхівки від впливу сонячного світла.

Підживлення моркви

У липні моркву варто підживлювати добривами, які сприяють росту коренеплодів, а не бадилля. У цей період ій найбільше потрібні калій, фосфор і бор. Водночас ндлишок азоту може призвести до пишної зелені та дрібних, розгалужених коренеплодів.

Деревний попіл

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Попіл є природним джерелом калію, кальцію та інших мікроелементів, які допомагають моркві вирости великою, солодкою та соковитою.

Розсипте 1 склянку попелу на 1 м² грядки й злегка зарихліть у ґрунт. Можна приготутувати настій: 1 склянка попелу на 10 л води, настояти кілька годин і полити міжряддя.

Монофосфат калію

Одне з найкращих добрив для липня, адже містить калій і фосфор.

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Розчин: 10–15 г на 10 л води. Поливайте по вологому ґрунту раз на 2–3 тижні.

Борна кислота

Бор сприяє накопиченню цукрів, робить коренеплоди рівними та зменшує ризик їх розтріскування.

Розчин: 2 г борної кислоти розчиніть у невеликій кількості гарячої води, а потім долийте до 10 л. Обприскуйте листя ввечері або в похмуру погоду.

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Корисні поради

підживлюйте моркву після поливу або дощу, щоб не обпалити коріння.

після внесення сухих добрив злегка розпушіть ґрунт.

не використовуйте в липні свіжий гній або великі дози азотних добрив — вони погіршують якість коренеплодів.

поливайте рідко, але рясно. Часті поверхневі поливи можуть призвести до розтріскування моркви та утворення дрібних коренеплодів.

Важливим є полив моркви, адже овоч не переносить ні надлишку, ні нестачі води. Морква може тріскатися, якщо отримує велику кількість води після тривалої посухи. Вона намагається поглинути якомога більше рідини, а це призводить до пошкодження тканин через підвищений внутрішній тиск.

Саме поєднання калійного підживлення, помірного поливу та регулярного розпушування в липні допомагає отримати великі, рівні й солодкі коренеплоди восени.

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