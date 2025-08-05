Чим підживити моркву в серпні, щоб вона виросла максимально великою і солодкою

Чим варто підживити моркву в серпні 2025 року / © unsplash.com

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Смак моркви безпосередньо залежить від складу ґрунту, зокрема — від рівня його кислотності. Найкраще коренеплід розвивається на нейтральному ґрунті. Якщо ж ваша ділянка має кисле середовище, обов’язково проведіть вапнування — для цього на кожен квадратний метр слід внести 400–500 грамів вапна.

Також ефективним способом зниження кислотності є використання деревної золи: 2–3 склянки на квадратний метр допоможуть довести pH до оптимального рівня — близько 7. Крім нейтралізації кислотності, важливо забезпечити моркву поживними речовинами. Для досягнення бажаної солодкості необхідно внести відповідні добрива.

Як підживити моркву в серпні 2025 року для підвищення її солодкості: ефективні розчини

Щоб наприкінці сезону зібрати моркву з насиченим солодким смаком, у серпні її варто підживити спеціальним поживним коктейлем з нітроамофоски. Ідеальне поєднання — це:

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2 столові ложки нітроамофоски,

6–7 кристалів марганцівки,

10 літрів води.

Ретельно розчиніть компоненти у воді й поливайте грядки раз на тиждень протягом 2–3 тижнів. Така схема стимулює накопичення природних цукрів у коренеплодах.

У разі, якщо марганцівки немає під рукою, її можна замінити склянкою деревної золи — це теж сприятиме солодшому смаку врожаю.

Щоб стимулювати розвиток солодких і соковитих коренеплодів, у серпні рекомендується використовувати борну кислоту як доступне мікродобриво. Для приготування живильного розчину вам знадобиться:

1 чайна ложка борної кислоти,

10 літрів води.

Ретельно розчиніть борну кислоту у воді та поливайте моркву отриманим розчином раз на 5–7 днів. Курс підживлення — 2–3 тижні. Така регулярність допоможе зміцнити рослини, покращити смак урожаю й підвищити його якість.