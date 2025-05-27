Чим підживити огірки одразу після садіння у відкритий ґрунт: органічні та мінеральні добрива, які радять експерти

Перше підживлення огірків

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Після пересаджування у відкритий ґрунт молода розсада огірків неминуче переживає стрес, пов’язаний зі зміною умов. Щоб допомогти їй швидше адаптуватися, відновити ріст та закласти основу для майбутнього врожаю, своєчасне та збалансоване підживлення є вкрай важливим.

Після пересаджування, коли огірки повністю приживуться, потрібно провести перше підживлення для стимуляції майбутнього врожаю.

Чим найкраще підживити огірки для раннього плодоношення

На початковому етапі розвитку огіркам потрібен поштовх як для загального росту куща, так і для майбутнього наливання плодів. Для першого підживлення експерти радять використовувати органічне добриво з курячого посліду.

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Курячий послід містить азот у різних формах (швидкозасвоювана аміачна, амідна та органічна), що забезпечує тривалий період впливу та сприяє розвитку листостеблової маси, зміцненню куща; фосфор, калій, магній — важливий елемент для зеленого кольору як куща, так і плодів, а також для їхнього розвитку.

Підживлення огірків курячим послідом

Для підживлення огірків використовують приблизно півлітрову банку розчину органічного добрива, розведеного в 10 літрах води.

Поливають кожну рослину приблизно одним літром розчину. Кількість залежить від погодних умов — у спекотну погоду потрібно трохи більше води, оскільки велике листя огірків активно випаровує вологу. Важливо поливати по вологому ґрунту, тому перед підживленням за потреби проводять звичайне поливання водою.

Це добриво має неприємний запах і робота з ним досить брудна, тому такий спосіб підживлення підійде не кожному. До того ж його потрібно готувати заздалегідь. Альтернативні варіанти підживлення можна придбати в магазині.

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Чим замінити органічне добриво

Для тих, хто не має можливості або бажання використовувати органічне добриво з курячого посліду, існує проста альтернатива — комплексне мінеральне добриво з формулою 18-18-18 плюс магній. Автор рекомендує саме таку формулу, оскільки магній є дуже важливим елементом для огірків, сприяючи їхньому яскраво-зеленому кольору, швидкому розвитку та покращеному плодоношенню. Збалансовані добрива з формулою 20-20-20, які зазвичай використовуються для інших культур, не містять магнію, тому для огірків краще обрати варіант 18-18-18 з магнієм.

Як приклад такого добрива було наведено дороге добриво Майстер, а також його дешевший, але не менш якісний аналог Поліфіт з такою самою формулою та вмістом магнію. Поліфіт також підходить для поливання через системи крапельного зрошення.

Саме таке підживлення на ранньому етапі допомагає огіркам швидше розвиватися та розпочати плодоношення.

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