Що покласти в лунки, щоб огірки не були гіркими / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Досвідчені господарі поділилися своїми секретами вирощування смачних огірків без неприємного гіркого присмаку. Про це пише ресурс vsn.ua.

Чому огірки мають гіркуватий присмак

Зазвичай огірки виростають гіркими, тому що рослина пережила стрес. Якщо різко змінюється температура, культурі не вистачає вологи чи поживних речовин, плоди можуть бути не дуже смачними. Найчастіше така проблема виникає тоді, коли огіркам не вистачає калію та магнію, або ґрунт має підвищену кислотність.

Чим підживити огірки, щоб вони не були гіркими

Деревний попіл. Щоб розкислити ґрунт, у лунки треба додавати трохи деревного попелу. До того ж, ця органіка має у своєму складі калій та інші корисні мікроелементи, які забезпечать формування солодких рівних і соковитих огірочків.

Перегній. Ця органіка вважається найкращою для городини, адже поліпшує структуру ґрунту і насичує овочеві культури необхідними речовинами для активного зростання та розвитку.

Цибулеве лушпиння. Досвідчені господарі під час садіння огірків кладуть до лунок лушпиння цибулі, яке має антисептичні властивості. Ці відходи захищатимуть коріння огірків від грибкових захворювань і ґрунтових шкідників, а також покращуватимуть нарощення зеленої маси.

Шкаралупа яєць, компост і бананові шкірки. Також можна додавати в лунки яєчну шкаралупу, вона містить кальцій і фтор, які зміцнюють рослини. А компост зі шкіркою бананів наситить ґрунт магнієм та фосфором, які необхідні огіркам для гарного смаку і рясного плодоношення.