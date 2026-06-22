Чим підживити перець: що зробити, щоб він пішов у ріст

Підживлення перцю

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Червневий догляд за солодким перцем є визначальним для всього майбутнього врожаю. Досить часто городники стикаються з проблемою, коли з настанням літа рослини в лінивому стані зупиняються у розвитку або демонструють дуже слабке зростання. Щоб активзувати солодкий перець, змусити його активно нарощувати соковиту листову масу і сформувати міцний скелет для майбутнього рясного плодоношення, необхідно вчасно провести правильне підживлення.

Листя для перцю, як і для багатьох інших культур, є природним резервуаром, де накопичуються та синтезуються поживні елементи, які згодом повністю перенаправляються у плоди. Саме густа та здорова зелена маса є надійною гарантією того, що перці сформуються великими, соковитими та матимуть чудові смакові якості.

Важливість азотного живлення перцю у червні

Для стимуляції росту кущів у відкритому ґрунті критично важливим є ефективне азотне живлення. У червневий період проводиться вже друге за рахунком обов’язкове підживлення солодкого перцю, спрямоване саме на нарощування вегетативної маси. Забезпечити культуру необхідним обсягом азоту можна двома шляхами, за допомогою органічних сполучень або збалансованого мінерального комплексу. Ця схема є універсальною, тому її можна сміливо застосовувати не лише для солодкого перцю, а й для стимуляції росту томатів та баклажанів.

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Підживлення перцю органічними добривами

Натуральна органіка містить повний спектр легкозасвоюваного азоту. Для приготування робочого розчину використовують такі пропорції:

Чиста тепла вода — 10 літрів

Курячий послід або якісний перегній — 1 літр

Деревна зола — 100 грамів

Усі компоненти ретельно розчиняють у теплій воді. Перед внесенням добрива грядки з перцем обов’язково потрібно рясно пролити чистою водою — це забезпечить легке та безпечне засвоєння поживних речовин кореневою системою. Полив приготованим органічним розчином проводять суворо під корінь кожної рослини, причому робити це рекомендується у першій половині дня.

Мінеральний комплекс для інтенсивного старту перцю

Якщо органічних добрив під рукою немає, а перець зовсім не хоче рости попри літнє тепло, можна приготувати високоефективний мінеральний розчин. На 10 літрів води беруть (один з варіантів):

Аміачна селітра — 25 грамів

Суперфосфат — 15 грамів

Сульфат калій — 15 грамів

Компоненти ретельно перемішують до повного розчинення і здійснюють прикореневий полив.

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Якщо виникли труднощі з пошуком сульфату калію, його можна повноцінно замінити натуральним аналогом — сухою деревною золою. Оскільки в ста грамах золи міститься приблизно 12–13% чистого калію (що еквівалентно 12–13 грамам речовини), для повноцінної заміни промислового калійного добрива у цей мінеральний розчин достатньо додати від 100 до 120 грамів просіяної золи.

Особливості догляду за перцем після підживлення

Корнева система солодкого перцю залягає на невеликій глибині. Після частих поливів та дощів верхній шар землі швидко ущільнюється, що перекриває доступ кисню до коріння і змушує рослину сильно страждати. Тому, як тільки земля після підживлення трохи просохне, необхідно обережно пропушити ґрунт навколо кущів.

Щоб захистити поверхневу кореневу систему від перегрівання в червневу спеку та максимально зберегти вологу в землі, грядки після розпушування обов’язково потрібно замульчувати. Як захисний шар чудово підійде солома, трохи підв’ялена газонна трава або вирвані сухі бур’яни, на яких ще не встигло сформуватися насіння.

Для отримання максимального ефекту та збалансованого живлення досвідчені городники радять чергувати між собою мінеральні та органічні суміші, повторюючи процедуру підживлення кожні 14–15 днів протягом усього активного сезону.

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