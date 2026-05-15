Чим підживити полуницю під час цвітіння: які мінеральні добрива потрібні

Підживлення полуниці

Травень — вирішальний місяць для власників полуничних плантацій. Саме зараз рослини переходять від нарощування зеленої маси до формування та наливання ягід. Для того, щоб отримати великий і солодкий врожай, необхідно правильно підживити полуницю. Досвідченя городники розповіли, як допомогти кущам полуниці максимально реалізувати свій потенціал.

Якщо ваші кущі наразі мають висоту 20–25 см, міцне листя темно-зеленого кольору та рясне цвітіння — це сигнал, що азотний етап успішно завершено. У такому листі накопичено величезну кількість органічної складової, яку завдяки фотосинтезу тепер потрібно «перекинути» безпосередньо в ягоди.

Вибір добрива: індивідуальний підхід до кожного куща полуниці

Головне правило травневого підживлення — перехід на калійні компоненти. Проте вибір конкретної формули залежить від зовнішнього вигляду вашої полуниці:

Якщо рослина виглядає здоровою та великою (на межі жирування), ідеально підійде монофосфат калію (P 52%, K 34%). Це безазотне добриво, де фосфор дає енергію, а калій забезпечує транспортування цукрів до ягід, роблячи їх великими та солодшими.

Якщо кущі відстають у рості, їм все ще потрібна невелика частка азоту для стимуляції вегетації. У такому разі краще використати формулу на кшталт 5-10-15 .

Якщо стан рослин середній і ви хочете підтримати їх рівномірно, можна застосувати універсальне добриво з рівними частинами азоту, фосфору та калію (наприклад, 20-20-20).

Технологія підживлення та захист від хвороб: подвійна дія

Для отримання здорового врожаю досвідчені агрономи радять поєднувати внесення добрив із профілактикою захворювань. Оскільки полуниця часто вирощується на одному місці кілька років поспіль, у ґрунті неминуче накопичуються фітопатогени. Комплексний підхід дозволяє одночасно підживити рослину та «оздоровити» землю навколо неї.

Для приготування ефективної суміші вам знадобляться два основні компоненти:

Монофосфат калію — 20 грамів (це приблизно одна столова ложка без гірки). Він забезпечує енергію для росту та солодкість ягід.

Фітоспорин — 20 мл. Це біологічний фунгіцид, який є основою захисту рослини.

Роль Фітоспорину в травневому догляді

Застосування препаратів на основі сінної палички набуває критичного значення саме в травні, коли рослина активно формує майбутні ягоди. Біологічний склад таких засобів забезпечує м’який, але надзвичайно ефективний вплив на екосистему грядки.

Особливої актуальності цей захист набуває в умовах мінливої травневої погоди, коли підвищена вологість та весняні дощі створюють ідеальне середовище для швидкого поширення різноманітних гнилей. Окрім високої ефективності, такий підхід є абсолютно екологічним, оскільки дозволяє зберегти природний баланс ґрунту та отримати гарантовано чистий врожай без використання агресивної хімії.

Послідовність приготування розчину та проведення підживлення

Процес створення робочої суміші вимагає певної послідовності для збереження активності всіх компонентів.

Спочатку необхідно ретельно розчинити у воді визначену норму монофосфату калію, дочекавшись повного зникнення кристалів.

Тільки після цього до розчину додається біофунгіцид, який відповідає за захист кореневої системи та оздоровлення прилеглого шару ґрунту.

Завершальним етапом є безпосередній полив рослин під корінь, що забезпечує швидке потрапляння поживних речовин до адресата.

