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Чим підживити полуницю після плодоношення, щоб кущі набралися сил і добре перезимували
Щоб полуниця щороку тішила соковитими і солодкими ягодами, її обов’язково треба підживлювати після збору урожаю. Бо саме в другій половині літа закладається потенціал для майбутнього плодоношення.
Не ігноруйте ці прості кроки, тоді полуниця наступного року віддячить рясним урожаєм смачних і соковитих ягід. Про це пише ресурс «Новини.LIVE».
Які найкращі добрива для кущів полуниці після збору урожаю
Сульфат калію та суперфосфат. Щоб полуниця набралася сил, треба наситити ґрунт калієм і фосфором. Для приготування рідкого підживлення змішайте 15 г сульфату калію, 20 г суперфосфату та 10 л води. Поливайте розчином міжряддя, найкраще це робити вранці чи ввечері. Можна також внести ці мінерали в сухому вигляді, просто розсипати на поверхні ґрунту і полити водою.
Деревний попіл — це потужне джерело калію, кальцію та інших мікроелементів. Для підживлення полуниці засипте склянку попелу в 10 л води. Отриманим розчином треба поливати кущі під корінь. Також дозволяється внести трохи сухої золи під кожен кущ і полити грядку звичайною водою.
Курячий послід. Щоб зробити органічне добриво, треба взяти одну частину курячого посліду на 15 частин води. Отриманою рідиною полийте міжряддя, уникаючи потрапляння на листя полуниці.
Перегній — це чудовий варіант для літнього підживлення. Просто розсипте органіку між кущами після розпушення ґрунту, а потім полийте водою, щоб поживні речовини проникли глибше.
Настій із бур’янів. Бур’яни містять купу корисних речовин, для настою можна використовувати кропиву, кульбабу чи лободу. Щоб приготувати добриво, подрібніть зелень, щільно укладіть у відро, залийте водою і залиште бродити на 7 днів. Перед підживленням розбавте концентрат водою у пропорції 1:10 і поливайте полуницю під корінь.