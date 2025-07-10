Чим підживити полуницю після плодоношення, щоб кущі набралися сил і добре перезимували

Не ігноруйте ці прості кроки, тоді полуниця наступного року віддячить рясним урожаєм смачних і соковитих ягід. Про це пише ресурс «Новини.LIVE».

Сульфат калію та суперфосфат. Щоб полуниця набралася сил, треба наситити ґрунт калієм і фосфором. Для приготування рідкого підживлення змішайте 15 г сульфату калію, 20 г суперфосфату та 10 л води. Поливайте розчином міжряддя, найкраще це робити вранці чи ввечері. Можна також внести ці мінерали в сухому вигляді, просто розсипати на поверхні ґрунту і полити водою.

Деревний попіл — це потужне джерело калію, кальцію та інших мікроелементів. Для підживлення полуниці засипте склянку попелу в 10 л води. Отриманим розчином треба поливати кущі під корінь. Також дозволяється внести трохи сухої золи під кожен кущ і полити грядку звичайною водою.

Курячий послід. Щоб зробити органічне добриво, треба взяти одну частину курячого посліду на 15 частин води. Отриманою рідиною полийте міжряддя, уникаючи потрапляння на листя полуниці.

Перегній — це чудовий варіант для літнього підживлення. Просто розсипте органіку між кущами після розпушення ґрунту, а потім полийте водою, щоб поживні речовини проникли глибше.