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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
2 хв

Чим підживити полуницю після плодоношення, щоб кущі набралися сил і добре перезимували

Щоб полуниця щороку тішила соковитими і солодкими ягодами, її обов’язково треба підживлювати після збору урожаю. Бо саме в другій половині літа закладається потенціал для майбутнього плодоношення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим підживити полуницю після збору ягід

Чим підживити полуницю після збору ягід / © Freepik

Не ігноруйте ці прості кроки, тоді полуниця наступного року віддячить рясним урожаєм смачних і соковитих ягід. Про це пише ресурс «Новини.LIVE».

Які найкращі добрива для кущів полуниці після збору урожаю

  • Сульфат калію та суперфосфат. Щоб полуниця набралася сил, треба наситити ґрунт калієм і фосфором. Для приготування рідкого підживлення змішайте 15 г сульфату калію, 20 г суперфосфату та 10 л води. Поливайте розчином міжряддя, найкраще це робити вранці чи ввечері. Можна також внести ці мінерали в сухому вигляді, просто розсипати на поверхні ґрунту і полити водою.

  • Деревний попіл — це потужне джерело калію, кальцію та інших мікроелементів. Для підживлення полуниці засипте склянку попелу в 10 л води. Отриманим розчином треба поливати кущі під корінь. Також дозволяється внести трохи сухої золи під кожен кущ і полити грядку звичайною водою.

  • Курячий послід. Щоб зробити органічне добриво, треба взяти одну частину курячого посліду на 15 частин води. Отриманою рідиною полийте міжряддя, уникаючи потрапляння на листя полуниці.

  • Перегній — це чудовий варіант для літнього підживлення. Просто розсипте органіку між кущами після розпушення ґрунту, а потім полийте водою, щоб поживні речовини проникли глибше.

  • Настій із бур’янів. Бур’яни містять купу корисних речовин, для настою можна використовувати кропиву, кульбабу чи лободу. Щоб приготувати добриво, подрібніть зелень, щільно укладіть у відро, залийте водою і залиште бродити на 7 днів. Перед підживленням розбавте концентрат водою у пропорції 1:10 і поливайте полуницю під корінь.

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Дата публікації
Кількість переглядів
305
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