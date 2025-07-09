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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

Чим підживити помідори для кращого смаку і від фітофтори: 4 літри води і 2 краплі засобу — буде рекордний урожай

Часом засоби, які завжди є під рукою, працюють набагато краще і ефективніше за магазинні продукти.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим підживити томати для покращення смаку і від фітофтори

Чим підживити томати для покращення смаку і від фітофтори / © Pixabay

Мова йде про звичайний аптечний йод. Хто б міг подумати, що цей поширений засіб може перетворити томати на справжніх рекордсменів. А все тому, що йод бере участь у важливих процесах культури, допомагає краще засвоювати азот, за рахунок чого помідори швидше розвиваються. Така підгодівля робить урожай надзвичайно великим, а самі плоди стають більшими і солодшими. Додатково йод захищає від найбільшого “ворога” томатів — фітофтори.

Дуже важливо правильно приготувати підгодівлю, тому що, якщо переборщити з кількістю або концентрацією, томати можуть отримати легкі опіки коренів. Тому на 4 л води потрібно взяти всього 1-2 краплі 5% йоду. Розчин поливають під корінь, але ґрунт попередньо зволожують чистою водою. Так корисні речовини потраплять до рослини швидше, а не випаруються.

Спочатку таким розчином кущі підливають через 2 тижні після висаджування в ґрунт. Потім ще кілька разів з перервою у 10 днів. Найкращий ефект ви помітите у період зав’язування плодів. Кущі стануть значно міцнішими, а самі томати налиються і будуть соковитішими.

Таке підживлення допомагає не лише покращити вигляд і смак помідорів, вона також захищає кущі від фітофтори. Йод утворює на листі захисний бар’єр, який не дає грибкам розмножуватися. Ефект легко помітити, якщо порівняти свої томати з сусідськими.

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Дата публікації
Кількість переглядів
188
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