Чим підживити помідори для укрупнення плодів: фінальна підгодівля томатів

Підживлення помідорів

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У другій половині літа, коли на кущах помідорів вже сформувалися плоди і припинилося активне цвітіння, настає час для проведення останніх підживлень. У цей період, на думку експертів, рослинам необхідний калій, який сприяє прискоренню наливу томатів та покращенню їхніх смакових якостей. Така стратегія застосовується як для низькорослих сортів у відкритому ґрунті, так і для високорослих рослин.

Калійне підживлення для наливу плодів

Важливо розуміти, що калій не збільшує розмір плодів безпосередньо. Його головна функція — виступати «транспортером». Протягом літа листя та стебла накопичують органічні речовини, утворені в процесі фотосинтезу. Калій допомагає ефективно перемістити ці накопичені ресурси з органів зберігання (зеленої маси) до органів споживання (плодів). Завдяки цьому плоди швидше набирають вагу та стають смачнішими, використовуючи внутрішній потенціал самої рослини.

Як підживити помідори, щоб вони швидко наливалися

Найкращим добривом для цього етапу є сульфат калію. Він ефективний, перевірений часом та забезпечує стабільний результат.

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На 10 літрів води потрібно додати одну столову ложку добрива з гіркою (це приблизно 20 грамів).

Під кожну рослину слід виливати від 0,7 до 1 літра готового розчину, залежно від розміру куща.

Перед цим, під час фази цвітіння, доцільно використовувати комплексні добрива з рівним вмістом азоту, фосфору та калію (наприклад, формулу 20-20-20), але в період активного плодоношення акцент має бути зміщений саме на калій.

Рослина — це розумна система, яка самостійно регулює кількість зав’язей. Якщо кущ не здатний забезпечити живленням усі квіти, він може скинути зайві. Це природний процес, тому не варто хвилюватися через опадання квітів у цей період. Головне завдання садівника — допомогти рослині максимально ефективно переробити накопичену сонячну енергію в урожай за допомогою своєчасного та правильного підживлення.

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