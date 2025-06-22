Чим підживити помідори наприкінці червня, щоб зібрати по відру з кожного куща

Якщо правильно підживити помідори наприкінці червня, вже через місяць вони порадують рясним урожаєм великих, м’ясистих і солодких плодів.

У цей період:

Без необхідних поживних речовин кущі томатів не зможуть «прогодувати» всі зав’язі, тому плоди будуть дрібними, кислими та деформованими.

Дріжджове підживлення для стимулювання росту та розвитку культури. Щоб приготувати добриво, треба розчинити 10 грамів свіжих дріжджів у літрі теплої води і додати чайну ложку цукру. Дайте розчинові настоїтися 2 години, потім розбавте у 10 літрах води. Поливати треба під корінь по літрі під кожен кущ. Таке добриво прискорює зростання кущів, стимулює розвиток коренів, підвищує імунітет рослини до грибкових захворювань.

Настій із попелу. Склянку деревного попелу необхідно залити двома літрами окропу. Настоювати розчин треба упродовж доби, потім настій необхідно процідити й розбавити у відрі води. Рідиною можна обприскувати листя чи поливати помідори під корінь. Завдяки вмісту калію та фтору таке підживлення стимулюватиме зав’язування великих плодів, покращуватиме смак помідорів і запобігатиме гнилі.