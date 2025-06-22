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Чим підживити помідори наприкінці червня, щоб зібрати по відру з кожного куща
Наприкінці червня томати вже активно ростуть, формують зав’язі та набирають силу для майбутнього плодоношення. Саме в цей період підживлення відіграє ключову роль, бо від нього залежить, яким буде майбутній урожай.
Якщо правильно підживити помідори наприкінці червня, вже через місяць вони порадують рясним урожаєм великих, м’ясистих і солодких плодів.
Чому треба підживлювати помідори саме наприкінці червня
У цей період:
кущі активно нарощують зелену масу;
формуються плоди;
коренева система розвивається найшвидше.
Без необхідних поживних речовин кущі томатів не зможуть «прогодувати» всі зав’язі, тому плоди будуть дрібними, кислими та деформованими.
Які найкращі підживлення для помідорів наприкінці червня
Дріжджове підживлення для стимулювання росту та розвитку культури. Щоб приготувати добриво, треба розчинити 10 грамів свіжих дріжджів у літрі теплої води і додати чайну ложку цукру. Дайте розчинові настоїтися 2 години, потім розбавте у 10 літрах води. Поливати треба під корінь по літрі під кожен кущ. Таке добриво прискорює зростання кущів, стимулює розвиток коренів, підвищує імунітет рослини до грибкових захворювань.
Настій із попелу. Склянку деревного попелу необхідно залити двома літрами окропу. Настоювати розчин треба упродовж доби, потім настій необхідно процідити й розбавити у відрі води. Рідиною можна обприскувати листя чи поливати помідори під корінь. Завдяки вмісту калію та фтору таке підживлення стимулюватиме зав’язування великих плодів, покращуватиме смак помідорів і запобігатиме гнилі.
Розчин йоду допомагає захистити помідори від хвороб та в рази підвищує врожайність. На відро води додайте 4-5 крапель йоду і склянку молока. Обприскуйте помідори цим засобом раз на 14 днів. Рослини стануть міцнішими і більш захищеними від фітофторозу.
Як правильно підживлювати помідори влітку: корисні поради
Не підживлюйте на сухий ґрунт, спершу рясно полийте грядки водою.
Добриво краще застосовувати ввечері чи в похмурий день.
Чергуйте органіку та мінеральні підживлення раз на два тижні.
Не можна перевищувати рекомендовані дози, інакше помідори почнуть хворіти.