Чим підживити помідори у липні, щоб вони не зав’яли у спеку: найкращі добрива та народні засоби

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Липень — один із найважчих місяців для томатів. Саме в цей період рослини одночасно цвітуть, формують зав’язь, наливають плоди та змушені витримувати спеку. Саме тому зараз важливо не лише регулярно поливати кущі, а й правильно їх підживлювати.

Як вдало підібрати добрива — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Чому у спеку томати в’януть

У сильну спеку рослина витрачає величезну кількість води на охолодження через випаровування. Якщо коріння не встигає компенсувати ці втрати, листя тимчасово втрачає пружність. Додатково ситуацію погіршує перегрітий ґрунт, нестача калію або нерівномірний полив.

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Фахівці зазначають, що високі денні та нічні температури також негативно впливають на запилення. Через це квітки можуть опадати, а кількість зав’язі зменшується.

Які елементи найбільше потрібні помідорам у липні

У середині літа потреби культури змінюються. Якщо навесні рослини активно споживали азот для нарощування зеленої маси, то під час плодоношення головну роль відіграють інші поживні речовини.

Калій. Саме калій вважається одним із найважливіших елементів для томатів у липні. Він:

допомагає рослинам ефективніше використовувати вологу;

підвищує стійкість до спеки;

покращує налив плодів;

сприяє накопиченню цукрів;

зміцнює тканини рослини.

За дефіциту калію краї листків можуть підсихати, а плоди виростають дрібнішими.

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Фосфор. Він необхідний для нормальної роботи кореневої системи та розвитку плодів. Якщо його недостатньо, рослина гірше формує врожай навіть за достатнього поливу.

Кальцій. У спеку кальцій засвоюється значно гірше. Саме його нестача часто стає причиною вершинної гнилі плодів. Водночас важливо пам’ятати, що проблема не завжди пов’язана з браком кальцію в ґрунті — часто винен нерівномірний полив, через який рослина не може нормально транспортувати цей елемент.

Магній. Він відповідає за процес фотосинтезу. Якщо між жилками старого листя з’являється пожовтіння, це може свідчити про його нестачу.

Якими добривами найкраще підживити томати

Монофосфат калію

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Одне з найкращих добрив для липневих підживлень. Воно одночасно забезпечує рослини калієм і фосфором, швидко розчиняється у воді та добре засвоюється. Особливо корисно використовувати його під час масового цвітіння та плодоношення.

Сульфат калію

Ще один ефективний варіант. Він не містить хлору, який томати переносять погано, тому добре підходить для регулярних літніх підживлень.

Комплексні добрива для томатів

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Якщо немає бажання окремо підбирати елементи живлення, можна використовувати спеціальні комплексні добрива для пасльонових культур із підвищеним вмістом калію та помірною кількістю азоту.

Чи можна використовувати деревний попіл

Попіл залишається одним із найпопулярніших натуральних добрив для томатів. Він містить калій, кальцій та низку мікроелементів. Його можна використовувати як сухим способом, так і у вигляді настою для поливу. Водночас не варто одночасно змішувати попіл із азотними добривами, оскільки це знижує ефективність підживлення.

Також важливо використовувати лише попіл від чистої деревини без залишків фарби, лаку чи побутового сміття.

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Чи потрібен азот у липні

Поширена помилка багатьох городників — продовжувати активно вносити азотні добрива протягом усього літа. У спеку надлишок азоту стимулює швидке нарощування листя, але пригнічує плодоношення. Крім того, молоді соковиті пагони сильніше страждають від високих температур і стають більш уразливими до хвороб.

Саме тому в липні агрономи радять або зовсім відмовитися від високих доз азоту, або використовувати комплексні добрива зі збалансованим складом.

Позакореневі підживлення у спеку

Коли ґрунт сильно прогрівається, засвоєння поживних речовин коренями погіршується. У такому випадку допомагають позакореневі підживлення.

Обприскування проводять лише:

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рано-вранці;

після заходу сонця;

у безвітряну погоду.

У денну спеку обробляти рослини не можна, щоб не викликати опіків листя.

Правильний полив важливіший за добрива

Навіть найдорожче добриво не допоможе, якщо томати постійно пересихають.

У липні рекомендується:

поливати рідше, але рясно;

зволожувати ґрунт лише під корінь;

використовувати теплу воду;

після поливу мульчувати землю соломою, скошеною травою або компостом.

Мульча значно зменшує перегрівання ґрунту та допомагає довше утримувати вологу.

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Як допомогти томатам пережити екстремальну спеку

Якщо температура тримається вище +35 °C кілька днів поспіль, варто поєднати кілька заходів:

регулярно підтримувати рівномірну вологість ґрунту;

забезпечити рослини калійним підживленням;

уникати надлишку азоту;

мульчувати грядки;

за можливості використовувати легке затінення сіткою у найспекотніші години.

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