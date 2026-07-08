Чим підживити помідори влітку, щоб кущі ломилися від плодів: городники назвали простий секрет

Найкраще підживлення для помідорів / © pexels.com

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Саме в період цвітіння та формування плодів помідори особливо потребують правильного підживлення, яке допоможе рослинам зміцніти й сприятиме рясному плодоношенню.

Досвідчені городники запевняють: необов’язково купувати дорогі добрива. Іноді достатньо простого засобу, який легко приготувати власноруч.

Чому помідори потребують підживлення

Під час активного росту кущі витрачають багато поживних речовин із ґрунту. Якщо їх не поповнювати, рослини слабшають, листя може втрачати насичений зелений колір, а кількість плодів помітно зменшується.

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Особливо важливими для томатів є калій, фосфор, кальцій та інші мікроелементи, які відповідають за розвиток кореневої системи, формування зав’язі та дозрівання плодів.

Просте домашнє підживлення для томатів

Одним із популярних народних способів є використання деревного попелу. Він містить калій, кальцій, магній та низку інших корисних елементів, необхідних рослинам у період плодоношення.

Для приготування настою:

1 склянку просіяного деревного попелу розчиніть у 10 літрах теплої води;

залиште суміш настоятися на кілька годин;

перед використанням добре перемішайте.

Під кожен дорослий кущ достатньо вилити приблизно 0,5–1 літр готового розчину після основного поливання.

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Як правильно проводити підживлення

Щоб отримати максимальний ефект, варто дотримуватися кількох простих правил:

підживлюйте лише зволожений ґрунт;

проводьте процедуру вранці або ввечері, коли немає палючого сонця;

не перевищуйте рекомендовані пропорції;

повторюйте підживлення приблизно раз на 10–14 днів залежно від стану рослин.

Регулярний догляд у поєднанні зі своєчасним поливом і пасинкуванням допоможе томатам сформувати більше зав’язі та виростити великі соковиті плоди.

Які ще помилки можуть зіпсувати врожай

Навіть найкраще добриво не допоможе, якщо рослини ростуть у несприятливих умовах. Найпоширеніші помилки:

надмірне поливання;

нестача сонячного світла;

надлишок азотних добрив у період плодоношення;

загущені посадки без належної вентиляції;

несвоєчасне видалення пасинків.

Комплексний догляд значно ефективніший, ніж використання лише одного виду підживлення.

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FAQ

Чим підживити помідори, щоб було багато плодів?

Для рясного плодоношення томатам потрібні насамперед калій і фосфор. Одним із доступних варіантів є настій деревного попелу, який допомагає зміцнити рослини, покращити формування зав’язі та позитивно впливає на смакові якості плодів.

Як часто потрібно підживлювати помідори?

У середньому томати рекомендують підживлювати один раз на 10–14 днів. Частота залежить від родючості ґрунту, погодних умов і стану рослин. Надмірне внесення добрив може бути не менш шкідливим, ніж їх нестача, тому важливо дотримуватися помірності.

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