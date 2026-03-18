Чим підживити розсаду помідорів щойно з’явився перший лист

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Чим підживити розсаду помідорів

Коли розсаді томатів виповнюється рівно 13 днів від моменту посіву, настає критичний момент для її подальшого розвитку. У цей час на рослинах з’являється перший, а подекуди вже й другий справжній листок. Ця фаза сигналізує про те, що рослина запустила процес інтенсивного нарощування кореневої системи. Тому, як стверджують експерти, саме в цей час необхідно провести перше підживлення, від якого залежить не лише корінь, а й майбутня перша квіткова кисть.

Чому фосфор є головним елементом на 13-й день появи розсади

Головним будівельним матеріалом на цьому етапі є фосфор. Його дефіцит у цей час призведе до того, що корінь залишиться недорозвиненим, а перша кисть закладеться неякісною. Замість 8 плодів на ній може сформуватися лише 4-5, а самі квіти будуть слабкими. Фосфор у цей період відповідає за:

  • Будівництво кореня, створює міцну основу для живлення всієї рослини.

  • Закладку першої кисті, процес формування майбутнього врожаю збігається в часі з появою першого листка.

  • Якість зав’язі — достатня кількість елемента гарантує, що кисть не буде рихлою, а квіти не опадатимуть.

Чим підживити у цей час розсаду помідорів: точна рецептура добрив

Для підживлення професіонали використовують комбінацію двох препаратів. Основним компонентом повинно бути комплексне добриво, наприклад, «Майстер», який містить 13% азоту, 13% калію і 40% фосфору. Другим складником є стимулятор коренеутворення.

На 10 літрів води беремо 10-15 грамів добрива з високим вмістом фософру. Це вдвічі менше за стандартну норму для дорослих рослин (20–25 г), щоб не обпекти молоді корінці і 10-15 мл стимулятора.

Така комбінація забезпечує рослину і будівельним матеріалом (фосфором), і активує самі процеси росту кореня.

Не лише підживлення: як світловий режим вплине на врожай

Важливим фактором, що діє одночасно з підживленням, є освітлення. Для високорослих томатів існує чітка залежність, якщо в цей період забезпечити рослинам повноцінне світло (з 6:00 ранку до 22:00–23:00 вечора), перша кисть з’явиться низько — над сьомим-дев’ятим листком. Якщо ж світла бракуватиме, рослина почне витягуватися, і перший врожай закладеться значно вище — над дванадцятим-тринадцятим листком. Додаткове підсвічування протягом 16–17 годин на добу є обов’язковим для професійного результату.

Коли листя розсади почне змикатися, між рослинами посилиться конкуренція за світло, що призведе до лавиноподібного витягування стебел. Щоб зупинити цей процес, розсаду необхідно пересадити (пікірувати) у вищі стакани об’ємом близько 150 мілілітрів. Кубик із розсадою потрібно заглибити нижче в стакан і підсипати свіжий ґрунт зверху. Це не лише механічно зупиняє ріст вгору, а й стимулює наростання додаткових бічних коренів на заглибленій частині стебла.

