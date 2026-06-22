Чим підживити смородину: найкращі народні способи для підгодівлі у червні

Підживлення смородини

Реклама

Червень — вирішальний місяць для кожного, хто мріє про багатий урожай смородини. Саме зараз, під час активного формування та наливу ягід, чагарники потребують максимальної підтримки. Правильний баланс поживних речовин не лише забезпечить вас великими та солодкими плодами, а й допоможе рослині безболісно перенести літню спеку.

Розповідаємо, чим підживити у червні чорну, червонуї та білу смородини.

Чому потрібно підживлювати смородину у червні

Визначення правильного часу для літнього підживлення смородини безпосередньо пов’язане із тим, як саме за чагарниками доглядали протягом попередніх сезонів.

Реклама

Якщо рослини отримали достатньо поживних речовин ще восени або під час раннього весняного пробудження, червневий етап стає плановою підтримкою, яка допомагає кущам успішно розвивати сформовані зав’язі.

У випадках, коли чагарники тривалий час залишалися без належного живлення, літній догляд перетворюється на обов’язковий і невідкладний крок, адже без додаткових елементів ягоди виростуть дрібними та кислими.

Народні способи підживлення для рясного врожаю

Червневе підживлення смородини народними методами є надзвичайно ефективним, оскільки в період наливу ягід чагарникам потрібні легкозасвоювані поживні речовини, зокрема калій та крохмаль. Досвідчені садівники та агрономи виділяють кілька перевірених безпечних засобів, які допомагають збільшити розмір плодів і покращити їхній смак.

Головним фаворитом для цієї культури є картопляний крохмаль, оскільки смородина біологічно дуже чутлива до цього компонента. Для приготування підживлення використовують висушені або свіжі картопляні очистки, які заливають водою і настоюють протягом кількох тижнів, або ж беруть звичайний купований крохмаль. Сто грамів сухого крохмалю розчиняють у двох з половиною літрах води, доводять до кипіння для отримання рідкого киселю, а потім змішують цей об’єм із відром чистої води. Такий розчин стимулює ріст великих і солодких ягід, запобігаючи їхньому обсипанню.

Іншим потужним джерелом калію, фосфору та кальцію є деревний попіл. У червні його застосовують як у сухому вигляді, розсипаючи по жмені під кожен кущ перед поливом, так і у вигляді настою, коли літр попелу заливають відром води і витримують добу. Важливо враховувати, що чорна смородина потребує трохи менше калію, ніж червона чи біла, тому норму внесення попелу під неї зазвичай зменшують на третину.

Для активізації ґрунтової мікрофлори часто використовують дріжджовий або хлібний настій. Залишки чорного чи білого хліба заливають теплою водою та залишають у теплому місці на тиждень для бродіння, після чого проціджену рідину розводять водою у пропорції 1 до 10. Отриманий засіб працює як природний біостимулятор, який допомагає корінню рослини набагато швидше вбирати корисні елементи з ґрунту.

Додатково для покращення структури землі навколо кущів використовують бананову шкірку та кавову гущу. Подрібнені шкірки бананів багаті на природний калій, тому їх просто прикопують у верхній шар ґрунту, де вони поступово розкладаються та живлять чагарник. Спита кавова гуща не лише відлякує деяких шкідників, а й робить землю більш пухкою, що забезпечує кращий доступ кисню та вологи до коріння смородини під час літньої спеки.

Новини партнерів