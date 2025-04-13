Чим підживити спатифіліум в домашніх умовах: лайфгаки від фахівців

Спатифіліум розквітне на радість господарці / © Фото з відкритих джерел

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Лілія миру, «жіноче щастя» чи спатифіліум (Spathiphyllum wallisii) — популярна домашня рослина, яка не потребує особливого догляду. Рослина має глянцеве зеленем листя і білі квіти, які мають назву спатеї.

Спатифіліум найкраще підходить для початківців, оскільки його дуже легко вирощувати, кажуть експерти housedigest.

Мирна лілія не лише добре почувається у різноманітних умовах освітлення. Проте, якщо ви не хочете, щоби ваша лілія просто існувала в мінімально допустимих умовах, а квітла і розгортала великі, красиві білі лози, дослухайтеся порад фахівців із вирощування цієї квітки.

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Перліт потрібно додавати у ґрунт для спатифіліуму

Спробуйте метод вирощування рослин без ґрунту

Спатифіліуми — неймовірно адаптивні рослини, які можуть жити будь-де. Проте спеціальна гідропонна установка (комплекс для безгрунтового вирощування рослин), забезпечить квітку необхідною кількістю рідини та світла.

«Це практично безпомилковий прийом для вашої мирної лілії, тому що вона любить стабільно вологе середовище, а також спеціальне добриво. Гідропонна установка допоможе запобігти розмноженню грибкових комарів у ґрунті вашої лілії», — кажуть фахівці порталу для садівників.

Такий метод вирощування рослин без ґрунту дозволяє повторно використовувати матеріали та економить воду порівняно з традиційним висаджуванням у ґрунт.

Рослини вирощують в одній із двох гідропонних систем: водній культурі (рослину поміщають безпосередньо у воду без опори та підтримують в так званому інертному пористому середовищі, наприклад, перліті, дренажі.

Потім лілію в горщику поміщають у більший горщик, наповнений водою. Іноді у воду додають рідке добриво або суміш поживних речовин. Проте це залежить від потреб рослини. Інертне середовище вбирає воду, доставляючи її до кореневої системи за потреби.

Лілія миру, жіноче щастя чи спатифіліум

Замініть ґрунт на спеціальну суміш

Якщо метод вирощування рослин без ґрунту здається занадто складним, не хвилюйтеся. Спатифіліуми можуть добре розвиватися в будь-якій ґрунтовій суміші. Але якщо ви дійсно хочете, щоб ваша рослина квітнула, тоді оберіть спеціальний легкий і пухкий ґрунт дл спатифілуму. Ґрунт має добре пропускати воду та повітря.

Коли ґрунт лілії миру стає занадто сухим, спатифіліум в’яне, а його листя починає жовтіти, що викликає. Якщо ви використовуєте суміш із кокосовою койрою, вона може накопичувати надлишок води та вивільняти її в ґрунт.

Зауважте, вам потрібна суміш, яка добре дренує та утримує вологу.

Коріння рослини «жіноче щастя» потребують кисню, інакше розвиватиметься коренева гниль.

Цікавий факт: не вода викликає кореневу гниль, а ґрунтові гриби, які живуть у вологому ґрунті. Якщо ви помітили забагато вологи в горщику зі спатифіліумом, додайте в землю трохи органічної речовини, щоб аерувати ґрунт, як-от кору або перліт.

Нагадаємо і про те, як позбутися цвілі на ґрунті у вазонах кімнатних рослин.