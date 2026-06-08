Чим підживити високорослі томати, щоб плоди швидко наливалися: поради від експертів для збільшення врожаю

Підживлення томатів

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Вирощування високорослих (індетермінантних) томатів має свої унікальні особливості, які часто ставлять перед городниками непрості завдання. Головна складність полягає в тому, що ці рослини змушені одночасно виконувати два протилежні процеси — нарощувати нове зелене листя і потужні стебла та паралельно наливати вже зав’язані плоди на нижніх китицях.

Для правильного розвитку куща потрібні різні елементи, і класичні правила догляду тут вступають у певний конфлікт. Як знайти ідеальний баланс, підтримати рослину в цей важливий проміжний період та захистити її від захворювань, поділился експерти.

Чому універсальні добрива не працюють

У звичайному овочівництві діють два золотих правила, які чудово працюють для більшості культур. Поки рослина активно нарощує листову масу та формує кущ — їй потрібен азот. Коли починається активний налив та дозрівання плодів — частку калію необхідно суттєво збільшувати.

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Проте високорослі томати розвиваються безперервно, тому їм однаково сильно потрібні обидва ці елементи в один і той самий час. Чимало городників у таких випадках використовують універсальні мінеральні комплекси з рівними частинами азоту, фосфору та калію (так звані «двадцяточки» з формулою 20-16-16, 18-18-18 чи 16-16-16).

Як стверджують експерти, використання виключно універсальних рівномірних добрив ніколи не дозволить досягти максимальних результатів та зразкового врожаю. Рослині потрібен інший, більш точний баланс.

Щоб розв’язати цей фізіологічний конфлікт, провідні світові виробники розробили спеціальні вузькопрофільні формули. Ідеальним вибором для цього етапу є добриво «Майстер» (Master) з формулою 12-5-30. У ньому міститься помірна кількість азоту (12%) для підтримання росту верхніх ярусів та потужна доза калію (30%), яка миттєво спрямовується на налив томатів на нижніх китицях.

Правильне дозування та техніка підживлення

При внесенні концентрованих мінеральних добрив дуже важливо суворо дотримуватися пропорцій, щоб не спалити кореневу систему і дати кожному кущу необхідну норму живлення. Головне правило цього підживлення — рівно 1 грам чистого добрива під кожен кущ томату.

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Схема приготування та внесення робочого розчину:

Візьміть стандартне десятилітрове відро чистої води.

Розчиніть у ньому 10 грамів добрива «Майстер» (12-5-30).

Ретельно перемішайте до повного розчинення кристалів.

Виливайте рівно по 1 літру готового розчину під кожну рослину.

Таким чином, поживне відро води чітко розраховане на обслуговування десяти кущів, і кожна рослина гарантовано отримає свій 1 грам корисних речовин.

Профілактика захворювань: видаляємо зайве листя

Паралельно з поливом та живленням необхідно провести важливу санітарну процедуру — ревізію нижнього ярусу рослини. Якщо ви помітили, що нижні листки лежать безпосередньо на землі, їх потрібно безжально обламати чи видалити.

Користі від такого листя рослині вже практично немає. Кущ уже встиг наростити велику кількість нових, потужних та відкритих до сонця верхніх листків, які повноцінно забезпечують фотосинтез.

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Натомість листя, що торкається вологого ґрунту, створює серйозну загрозу, воно погіршує рух повітря біля основи стебла та стає ідеальними «воротами» для проникнення небезпечних грибкових чи бактеріальних хвороб. Видалення одного-двох нижніх листків суттєво покращить вентиляцію грядки та вбереже ваші томати від патогенів.

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