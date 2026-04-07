Чим підживити цибулю навесні: обов’язкові добрива у квітні для гарного врожаю

Підживлення цибулі у квітні

Реклама

Квітень — це фундамент майбутнього врожаю озимої цибулі. Саме в цей період рослина потребує особливої уваги, адже за зиму її внутрішні запаси вичерпалися, а попереду — активна фаза росту. Як стверджують досвідчені городники, кількість зелених листків на пері прямо пропорційна кількості лусок у майбутній цибулині. Якщо зараз не забезпечити рослину енергією для формування потужної зелені, великій головці просто не буде з чого утворитися. Окрім росту, квітневі процедури мають на меті зміцнення імунітету перед весняними заморозками та затяжними дощами, які часто провокують гнилі.

Перший етап підживлення для соковитого пера

На самому початку вегетації, коли земля ще просякнута весняною прохолодою, цибуля найбільше потребує азоту. Єдиним добривом, яке повноцінно працює в холодному ґрунті (від +2°C до +5°C), є аміачна селітра. Її можна вносити навіть по талому снігу, оскільки вона миттєво засвоюється корінням.

Якщо ж ви вирішили використати карбамід (сечовину) або органіку, як-от курячий посліт чи коров’як, пам’ятайте, що вони стануть корисними лише після прогрівання землі до +12°C. У холодній землі бактерії, що переробляють ці речовини, неактивні, тому цибуля буде голодувати, попри внесені добрива.

Реклама

У середині квітня, коли сонце стає активнішим, до азоту рекомендується додати сульфат калію. Це ідеальний компонент, що не містить хлору, але багатий на сірку. Саме сірка допомагає рослині засвоювати азот і відповідає за формування характерного гострого смаку цибулі. Поєднання селітри та сульфату калію в однакових пропорціях (по 10–15 г на відро води) не лише живить, а й дезінфікує землю, захищаючи коріння від вимерзання та хвороб.

Другий етап підживлення для зміцнення коренів та яскравості зелені

Через 2-3 тижні після першого підживлення настає час для другого етапу, мета якого — розвиток потужного коріння, здатного витримати вагу великого пера. Найкращим вибором для кінця квітня є нітроамофоска, яка забезпечує базу з азоту, фосфору та калію. Проте справжнім секретом професіоналів є її поєднання із сульфатом магнію. Магній є ядром хлорофілу, тому саме він робить перо темно-зеленим, міцним та соковитим.

Для приготування такого розчину спочатку розчиняють столову ложку нітроамофоски в теплій воді (вона тане повільно), а потім додають десертну ложку сульфату магнію. Цей коктейль ідеально доповнює один одного: фосфор відповідає за кореневу систему, а сірка з магнію допомагає витягнути максимум користі з азоту. Таке підживлення робить цибулю неймовірно стійкою до різких нічних перепадів температур, що є характерними для середини весни.

Як піджвилювати, поливати цибулю

Щоб усі поживні речовини потрапили за призначенням, перед підживленням ґрунт необхідно розпушити для доступу кисню та пролити теплою водою. Категорично не рекомендується використовувати холодну воду зі свердловини. Поживний розчин слід вносити суворо під корінь, оберігаючи ніжне молоде листя від опіків.

Реклама

Як зрозуміти, що піджвилення пішло на користь цибулі

Зрозуміти, що ваша робота дала результат, дуже просто. Правильно підживлена цибуля наприкінці квітня виглядає як справжній «солдатик» — вона має вертикальний зріст, а її листя забарвлене в глибокий темно-зелений колір. Головним показником успіху є постійна поява нового світло-зеленого гострого пера з центру куща кожні 7–10 днів. Якщо листова пластина чиста, без сторонніх цяток і плям, це означає, що імунітет рослини на висоті, і вона готова сформувати велику здорову головку, яка без проблем долежить до самої весни.