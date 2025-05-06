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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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87
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Чим підживити виноград у травні, щоб зібрати великий урожай: поради садівникам

Травень — ключовий місяць для догляду за виноградом. Саме зараз потрібно правильно підживити лозу, щоб вона дала щедрий і якісний врожай у сезоні.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Весняне підживлення винограду — запорука гарного врожаю влітку та восени

Весняне підживлення винограду — запорука гарного врожаю влітку та восени / © Associated Press

У травні виноград активно нарощує зелену масу, формує пагони та суцвіття — саме тому цей період вважається критично важливим для правильного підживлення. Щоб закласти основу рясного врожаю, рослині необхідно дати комплекс поживних речовин.

Корисні поради зібрав ТСН.ua.

У цей час особливо важливі три елементи: азот, фосфор і калій. Азот відповідає за ріст пагонів і листя, фосфор — за формування кореневої системи та бутонів, а калій — за майбутню якість ягід.

Оптимальна схема підживлення винограду у травні:

Органіка + мінерали
На початку травня виноград добре сприймає органічне підживлення — розчин коров’яку (1:10) або пташиного посліду (1:15). До нього варто додати суперфосфат (20–30 г на 10 л) та сірчанокислий калій (10–15 г).

Магній та мікроелементи
В середині місяця рекомендовано внести позакореневе підживлення хелатами магнію, бору й цинку. Це покращить запилення та формування зав’язі.

Промислові суміші
Можна використовувати готові комплексні добрива типу «АгроМікс», «Майстер» або «ЯраМіла» — дотримуйтесь дозування, щоб не спалити коріння.

Полив після внесення
Будь-яке кореневе підживлення слід поєднувати з рясним поливом. Добрива краще засвоюються у вологому ґрунті.

Досвідчені аграрії нагадують: у травні не можна перестаратись з азотом, інакше виноград «піде в зелень» і втратить енергію для плодоношення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що краще садити на городі у першій половині травня, а що — у другій.

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