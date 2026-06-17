Чим почистити молоду картоплю, коли немає ножа: 5 простих способів

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Сезон молодої картоплі вже розпочався і багато господинь прагнуть якомога швидше приготувати улюблену літню страву. Однак, іноді під рукою може не виявитися ножа або ж просто не хочеться витрачати час на тривале очищення тонкої шкірки. На щастя, існує кілька простих способів, які допоможуть легко впоратися із завданням за допомогою підручних засобів.

Які саме та як їх використовувати — розповідаємо на сайті ТСН.ua.

Губка для миття посуду: швидко та без зайвих зусиль

Звичайна кухонна губка може стати чудовою альтернативою ножу. Для цього достатньо добре вимити картоплю під проточною водою, а потім потерти її жорсткою стороною губки. Тонка молода шкірка легко відокремиться, не пошкоджуючи сам овоч.

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Такий метод особливо зручний, якщо потрібно очистити невелику кількість бульб для обіду чи вечері.

Кухонна щітка допоможе впоратися з великим урожаєм

Якщо молодої картоплі багато, варто скористатися щіткою з жорсткою щетиною. Достатньо помістити овочі в миску або каструлю та ретельно потерти кожну бульбу під водою.

Цей спосіб дозволяє швидко видалити не лише шкірку, а й залишки ґрунту. До того ж картопля зберігає максимальну кількість корисних речовин, адже м’якоть практично не зрізається.

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Один із найвідоміших методів очищення молодої картоплі не потребує жодних спеціальних пристроїв. Бульби складають у щільний поліетиленовий пакет, додають кілька столових ложок крупної солі та активно струшують протягом кількох хвилин.

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Кристали солі діють як природний абразив і допомагають швидко зняти тонкий верхній шар. Після цього картоплю залишається лише промити чистою водою.

Металева мочалка для складних випадків

Якщо шкірка вже трохи загрубіла, але овочі все ще залишаються молодими, можна використати металеву мочалку для посуду. Працювати потрібно обережно, без сильного натискання, щоб не пошкодити поверхню бульб.

Метод добре підходить для картоплі середнього розміру, коли інші способи не дають бажаного результату.

Окріп і холодна вода: ефект температурного шоку

Ще один дієвий варіант передбачає використання різкого перепаду температур. Картоплю необхідно на кілька хвилин залити окропом, а потім одразу перекласти в дуже холодну воду.

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Після такої процедури шкірка починає легко відставати від м’якоті. У багатьох випадках її можна зняти навіть руками, не використовуючи жодних додаткових інструментів.

Що варто ще пам’ятати

Молода картопля має надзвичайно тонку шкірку, під якою міститься значна частина корисних речовин і мікроелементів. Саме тому фахівці радять не зрізати її товстим шаром. Використання губки, щітки, солі або інших простих засобів дозволяє зберегти більше вітамінів та скоротити час підготовки продукту до приготування.

Завдяки цим нехитрим способам почистити молоду картоплю можна навіть тоді, коли ножа немає під рукою.

Сезон молодої картоплі в Україні вже розпочався — корисні поради:

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