Чим почистити раковину з нержавійної сталі, щоб вона блистіла, як нова: без хімії, проста паста з трьох інгредієнтів

Як відмити кухонну мийку з нержавійки / © Фото з відкритих джерел

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Якщо у вас на кухні стоїть мийка з нержавійної сталі, ви вже, мабуть, помітили, що після використання хімічних засобів для її чищення, на стінках залишаються розводи та плями. Як би акуратно ви не витирали, це не допоможе.

Експерти кажуть, що вирішити проблему допоможе домашня паста з трьох інгредієнтів, які точно знайдуться в вашій оселі. Вона очищає навіть найбруднішу мийку.

Візьміть столовий оцет, невелику кількість харчової соди та будь-який мийний засіб.

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Всі інгредієнти наносяться в три етапи. Спочатку на дно мийки насипається трохи соди. Потім додайте невелику кількість засобу для миття посуду, зверху насипте ще трохи соди. Залишіть ці всі інгредієнти на кілька хвилин. Далі обережно налийте зверху трохи оцту. Якщо у вас є пульверизатор, краще використати його.

Зачекайте ще близько 3 хвилин, а потім акуратно протріть чистою губкою, приділяючи особливу увагу зоні навколо зливу та куточкам. Саме там накопичується найбільше бруду.

Змийте все теплою водою і витріть насухо ганчіркою. Так точно не залишиться жодних розводів.