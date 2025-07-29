Чим почистити ванну, щоб сяяла навіть у темряві: іржа, жовтизна й наліт зійдуть самі

Якщо ваша ванна втратила блиск, з’явилися сліди іржі, жовтизни та мильного нальоту, не поспішайте купувати дорогі засоби для чищення. Впоратися з цими забрудненнями можна простими підручними засобами без зайвих витрат.

Сода й засіб для миття посуду. З’єднайте по 50 грамів харчової соди й рідини для миття посуду. Добре перемішайте до повного розчинення соди. Отриману суміш нанесіть на поверхню ванни та залиште на 15 хвилин. Потім пройдіться м’якою щіткою чи губкою, після чого змийте залишки теплою водою. Ванна засяє чистотою без сліду від нальоту та бруду.

Лимонна кислота й оцет. Змішайте 2 столові ложки лимонної кислоти зі 100 мл столового оцту. Отриману суміш нанесіть на проблемні ділянки з жовтизною й іржею. Залиште на 20 хвилин, після чого змийте теплою водою. Такий склад м’яко очищає емаль і відновлює природну білизну ванни.