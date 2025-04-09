Чим пофарбувати яйця в насичений блакитний колір без хімії: неочікуваний продукт, який потрібно залити окропом

Чим пофарбувати яйця в насичений блакитний колір / © unsplash.com

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Українська блогерка Юлія Іллєнко поділилася, як можна отримати блакитний відтінок яєць за допомогою певного харчового продукту.

Для цього слід брати білі яйця. Їх потрібно ретельно вимити, відварити та дати охолонути. Щоб уникнути тріщин під час варіння, яйця повинні бути за кімнатної температури.

Що потрібно робити:

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Червонокачанну капусту нарізаємо на дрібні шматки та заливаємо окропом. Коли вода набуде кольору капусти й охолоне, додаємо 3 столові ложки оцту. Потім опускаємо яйця в отриману суміш і закриваємо їх. Для досягнення бажаного кольору яйця мають перебувати в капусті мінімум дві години, а можна й залишити на ніч.

Як зазначила блогерка, чим довше яйця в розчині, тим насиченішим буде відтінок. Після цього яйця потрібно просушити на паперовому рушнику, не витираючи їх, щоб колір закріпився. Коли вони висохнуть, можна змастити їх олією для блиску.