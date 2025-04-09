ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

Чим пофарбувати яйця в насичений блакитний колір без хімії: неочікуваний продукт, який потрібно залити окропом

Якщо ви хочете пофарбувати яйця на Великдень 2025 року в насичений блакитний колір, але не бажаєте використовувати хімічні фарбники, спробуйте залити окропом один овоч.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим пофарбувати яйця в насичений блакитний колір

Чим пофарбувати яйця в насичений блакитний колір / © unsplash.com

Українська блогерка Юлія Іллєнко поділилася, як можна отримати блакитний відтінок яєць за допомогою певного харчового продукту.

Для цього слід брати білі яйця. Їх потрібно ретельно вимити, відварити та дати охолонути. Щоб уникнути тріщин під час варіння, яйця повинні бути за кімнатної температури.

Що потрібно робити:

  1. Червонокачанну капусту нарізаємо на дрібні шматки та заливаємо окропом. Коли вода набуде кольору капусти й охолоне, додаємо 3 столові ложки оцту.

  2. Потім опускаємо яйця в отриману суміш і закриваємо їх. Для досягнення бажаного кольору яйця мають перебувати в капусті мінімум дві години, а можна й залишити на ніч.

Як зазначила блогерка, чим довше яйця в розчині, тим насиченішим буде відтінок. Після цього яйця потрібно просушити на паперовому рушнику, не витираючи їх, щоб колір закріпився. Коли вони висохнуть, можна змастити їх олією для блиску.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie