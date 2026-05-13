Чим полити гортензії у травні: простий засіб для пишного цвітіння влітку

Гортензії можуть втрачати бутони, в’янути або слабко цвісти влітку, якщо навесні їм бракує вологи та поживних речовин. Садівники радять саме у травні приділити особливу увагу підживленню цих рослин, адже в цей період вони активно формують бутони перед літнім цвітінням.

Про це повідомило видання Express.

Як пояснюють фахівці, навесні рясні дощі часто вимивають поживні речовини з ґрунту, а теплі дні швидко висушують землю. Через це гортензіям може не вистачати вологи, особливо влітку, коли настає спека. У результаті рослини починають в’янути, листя буріє, а цвітіння стає менш рясним.

Садівник із понад 20-річним досвідом роботи Річард Сереш-Надь із Бібліотеки гортензій радить використовувати для підживлення звичайну кавову гущу. За його словами, цей спосіб не потребує додаткових витрат і водночас допомагає покращити стан ґрунту.

«Кавова гуща здавна вважається прихованою перлиною в садівництві, пропонуючи екологічно чистий та економічно ефективний спосіб збагачення ґрунту», — пояснив експерт.

Фахівець зазначає, що гортензії особливо добре реагують на таке підживлення за умови правильного використання. Кавова гуща має слабку кислотність, яку люблять ці рослини, а також містить органічні речовини, що допомагають покращити структуру ґрунту.

За словами садівника, після внесення кавової гущі земля стає менш ущільненою, краще пропускає кисень і довше утримує вологу. Крім того, така органіка приваблює дощових черв’яків, які також позитивно впливають на стан ґрунту.

Окремо експерт звернув увагу на вміст азоту у кавовій гущі. Ця поживна речовина важлива для росту листя та зміцнення стебел навесні. Міцніші стебла, своєю чергою, краще витримують великі й важкі квіти під час активного цвітіння.

«Кавова гуща збагачує ґрунт органічними речовинами, покращуючи його текстуру та збільшуючи його здатність утримувати воду. Це особливо корисно в спекотні, посушливі місяці, коли гортензії схильні до в’янення», — додав Річард Сереш-Надь.

Садівник радить використовувати кавову гущу обережно, оскільки органічні добрива можуть бути доволі концентрованими. Для підживлення достатньо приблизно столової ложки використаної кавової гущі. Її потрібно додати у лійку або пляшку з водою, а потім полити рослину слабким розчином.

Підживлювати гортензії таким способом рекомендують раз на місяць до початку літа. Також кавову гущу можна тонким шаром розсипати навколо основи куща, після чого полити рослину водою.

При цьому експерт наголошує, що використовувати потрібно лише залишки кави після заварювання. Свіжа мелена кава може виявитися надто сильною для рослин і підвищує ризик переудобрення ґрунту.

