Чим полити помідори для рясного врожаю: простий секрет із кухні

Чимало садівників та городників вже почали висаджувати свою розсаду в ґрунт. Найголовнішою розсадою, звісно, є помідори. Ідеальний час для висаджування помідорів у відкритий ґрунт — тоді, коли нічні температури не падають нижче за +10 градусів. Що додати до поливання помідорів, аби вони швидше виросли й дали кращий урожай?

Секретом поділилися в Mirror.

Чим полити помідори, аби дали більший урожай

Поливати помідори можна просто водою, однак так нецікаво. У воду можна додати один безкоштовний засіб, який зазвичай іде до сміття. З ним кущі помідорів почнуть швидше рости й давати більший урожай.

Експертка з кімнатних рослин Джейн Перроне ділиться, що оптимальний час для висаджування помідорів — середина травня-початок червня. Багато людей садять помідори на початку травня, адже не можуть дочекатися того, аби милуватися ними на городі. Та підступні весняні заморозки можуть зіпсувати вам урожай.

«Помідори припиняють рости, щойно температура вночі падає нижче 10–12°C, а в ідеалі їм потрібно 15°C вдень. А мороз їх вб’є, тому зачекайте, поки ризик заморозків повністю мине», — ділиться експертка.

Королівське садівниче товариство (RHS) взагалі радить висаджувати розсаду помідорів на початку літа, щойно середньодобова температура перевищить 16°C.

Уже зараз можна висаджувати помідори у теплиці, оскільки там вони захищені від нічних заморозків. Щойно розсада приживеться, її варто почати стимулювати на рясний урожай. У цьому допоможе один простий інгредієнт, який люди зазвичай викидають.

Бананова шкірка — чудове добриво для помідорів, до того ж безкоштовне. У банановій шкірці містяться калій, фосфор і кальцій, що необхідні для активного росту розсади.

Аби зробити добриво для помідорів з бананової шкірки, потрібно нарізати шкірку банана на невеликі квадратики. Перекладіть усе у банку чи каструлю та залийте 1,5 літра води. Дайте банановому добриву настоятися ніч.

Після того як бананова вода настоїться, процідіть чудо-засіб. Поливати помідори банановою водою можна раз на тиждень.

Таке натуральне і дешеве добриво можна використовувати не лише для розсади помідорів, а й для перцю, полуниці, квітів. Цей засіб покращує цвітіння та збільшує кількість плодів.

Як вберегти помідори від фітофтори: актуальні поради

Навесні томати часто страждають від фітофторозу — грибкового захворювання, що швидко поширюється у вологому середовищі. Спори уражають нижнє листя через бризки води під час дощу чи поливання, що призводить до в’янення рослини та псування врожаю.

Щоб мінімізувати ризики, фахівці радять забезпечувати циркуляцію повітря, гарне освітлення та поливати помідори виключно під корінь.

Одним із найефективніших методів захисту є мульчування ґрунту соломою, листям або папером. Шар мульчі створює бар’єр, який не дає інфекції з ґрунту потрапляти на листя, а також допомагає утримувати вологу та регулювати температуру.

