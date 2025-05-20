Чим поливати огірки після сходження, щоб вони виросли міцними і великими

Яке перше підживлення потрібне огіркам / © Фото з відкритих джерел

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Найефективніше огірки засвоюють поживні елементи, коли поєднувати натуральні та хімічні підживки — такий підхід гарантує повноцінне живлення культури на всіх етапах зростання.

На 12–15 день після проростання насіння огірків, коли з’являються перші сходження, рослини вперше потребують поживної підтримки. Для активізації росту можна приготувати поживний розчин: розвести гній у пропорції 1:10 або пташиний послід у співвідношенні 1:20 з водою.

Дієвим варіантом підживлення огірків є мінеральний розчин, до складу якого входять аміачна селітра, суперфосфат і сульфат калію, розчинені у 12 літрах води. Альтернативою може стати дріжджова суміш: 30 грамів сухих дріжджів і пів склянки цукру розмішують у 10 літрах води, залишають настоюватися кілька годин, а потім поливають рослини під корінь.

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Наступне внесення добрив здійснюють у фазі формування бутонів. У цей час варто використати розчин калійної селітри й суперфосфату для стимуляції цвітіння та формування зав’язей. Також допустимо повернутися до органічних підживлень. Досвідчені городники часто радять збагачувати ґрунт настоєм деревного попелу — він не лише підвищує родючість, а й сприяє активному зав’язуванню плодів.