Чим поливати орхідею для довгого цвітіння

Щоб орхідея зацвіла

Орхідеї є справжньою окрасою оселі завдяки своєму витонченому вигляду та різноманіттю кольорів. Проте часто ці рослини засмучують власників тривалими перервами між цвітінням, які можуть тривати майже рік.

Досвідчені квіткарки поділилися методом, який допомагає значно прискорити цей процес та зробити довгоцвітіння довшим та ряснішим.

Щоб змусити орхідею цвісти, чим її поливати

За словами фахівців, ключем до «чудового» результату є використання двох звичайних продуктів, які зазвичай опиняються у смітнику. А саме, поєднання бананового чаю та рисової води забезпечують орхідею усім необхідним спектром поживних речовин для пишного цвітіння.

Експерти наголошують, що бананова шкірка є багатим джерелом калію, фосфору та кальцію. Це саме ті елементи, які стимулюють розвиток міцних квітконосів. Для приготування добрива з бананової шкірки рекомендують два способи.

Свіжі шкірки витримати у воді протягом 48 годин, після чого концентрат обов’язково розбавляють водою перед поливом.

Також шкірки можна висушити та подрібнити на порошок, яким потім посипають кору або змішують його із субстратом під час пересадки.

На думку фахівців, рисова вода є надзвичайно якісним органічним добривом, оскільки вона містить велику кількість азоту, фосфору та калію, а також крохмалю. Цей поживний «коктейль» зміцнює рослину та стимулює її до активного формування бутонів. Крім того, таке підживлення виконує роль ефективного природного інсектициду, що допомагає захистити кімнатну рослину від шкідливих комах, особливо в уразливий зимовий період.

Приготування рисової води потребує часу, але результат того вартий. Щоб правильно підготувати розчин, спочатку будь-який вид рису потрібно залити водою та залишити щонайменше на 30 хвилин.

Після закінчення часу воду слід ретельно процідити у скляну пляшку або банку. Отриману рідину залишають настоюватися протягом одного тижня. Дуже важливо тримати ємність подалі від прямих сонячних променів.

Розчину необхідно дати «дихати». Для цього кришку закручують нещільно або накривають горлечко тканиною, щоб забезпечити постійний доступ кисню.

Через тиждень готове добриво потрібно розвести чистою водою у рівних пропорціях (один до одного).

Використання рисового настою слугує не лише добривом, а й діє як потужний природний інсектицид, що допомагає захистити кімнатні рослини від шкідників.