Чим помити крани, щоб виблискували, неначе нові: ефективні методи, про які мало хто знає

Як відчистити кран від вапняного нальоту / © www.freepik.com/free-photo

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Напевно кожному відома проблема — вапняний наліт на кранах, що виникає через жорстку воду. Часто буває так, що навіть найдорожча побутова хімія не може впоратися з цією халепою і повернути кранам та змішувачам бездоганне сяяння та чистоту. До того ж, треба уважно стежити за тим, щоб не пошкодити сантехніку агресивними засобами. Та кмітливі господині вже давно придумали купу методів, як позбутися вапняного нальоту на кранах за допомогою підручних засобів, які неодмінно знайдуться у вашому домі.

Як позбутися вапняного нальоту на кранах та змішувачах: ефективні народні методи

Щоб не пошкодити дороговартісну сантехніку агресивними миючими засобами, можна скористатися цими простими, але вкрай дієвими методами для чищення кранів від вапняного нальоту.

Господарське мило. Щоб приготувати мийний засіб, треба натерти брусок господарського мила і залити склянкою гарячої води. Розмішайте суміш до однорідності та за допомогою губки нанесіть на сантехніку й ті місця, де є вапняний наліт. Залиште засіб відпрацьовувати на годину, а потім ретельно змийте чистою теплою водою. Така проста суміш не лише відчистить кран від вапняного нальоту, а й надасть йому бездоганного сяяння.

Гарячий оцет. Такий засіб поверне вашим кранам первозданний вигляд. Спочатку необхідно підігріти звичайний білий столовий оцет, потім намочити в ньому шматок тканини й обмотати кран. Зачекайте пів години, а потім потріть кран зубною щіткою, щоб видалити залишки бруду та накипу. Після такої процедури навіть найстаріший кран блищатиме, як новий.

Сода також на відмінно впорається із брудом і вапняним нальотом. Для цього треба просто зробити пасту із соди й води, ретельно перемішати й нанести суміш на кран. Зачекайте півтори-дві години та змийте теплою водою.

Лимонна кислота. Такий метод займає значно більше часу, ніж інший, однак його ефективність того варта. Треба з лимонної кислоти й теплої води приготувати розчин, співвідношення складників має бути 1:4 відповідно. Намочіть рушник у цьому розчині та обмотайте кран і залиште на ніч. Зранку зніміть рушник та промийте сантехніку теплою водою. Після такого засобу ваш кран сяятиме бездоганною чистотою, вапняний наліт зникне, як і не було.