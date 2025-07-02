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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
561
Час на прочитання
2 хв

Чим помити килим у домашніх умовах від бруду й запаху: три перевірені способи

Килими дарують нашій оселі вишуканість і тепло. Вони приємні на дотик, гармонійно доповнюють загальний стиль помешкання та створюють атмосферу комфорту. Однак як і будь-яке текстильне покриття, вони мають здатність швидко накопичувати пил, дрібне сміття і сторонні запахи.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як надати килиму свіжий запах і прибрати бруд

Як надати килиму свіжого запаху та прибрати бруд / © unsplash.com

Щоб зберегти їхній охайний вигляд і свіжість, дуже важливо регулярно й уважно доглядати за ними. Гарною новиною є те, що для базового очищення часто достатньо простих засобів, які можна знайти на будь-якій кухні.

Як повернути килиму чистоту, нейтралізувати неприємні аромати та освіжити його за допомогою звичайних засобів із кухонної шафки, порадили у виданні marthastewart.

Насамперед почистити килим і прибрати неприємний запах допоможе харчова сода. Як ефективно почистити килим за допомогою соди:

  • просійте харчову соду через дрібне сито, щоб уникнути злипання і грудочок;

  • рівномірно розсипте порошок по всій поверхні килима, ніжно втираючи його руками, щоб сода проникла у ворс;

  • залишіть соду працювати на кілька годин, а ще краще — на всю ніч, щоб вона ввібрала забруднення і запахи;

  • ретельно пропилососьте килим, видаляючи всі залишки соди і відновлюючи свіжість текстилю.

Ще один незамінний помічник в очищенні килимів — столовий оцет. Для очищення приготуйте простий розчин, змішавши оцет із теплою водою у пропорції 1:2 у пляшці з розпилювачем. Рівномірно нанесіть цей розчин на килим і дайте йому подіяти близько 15–20 хвилин. Після цього акуратно протріть поверхню паперовим рушником або чистою сухою тканиною, щоб видалити залишки й освіжити текстиль.

Потужним природним засобом для усунення неприємних ароматів також є звичайний лимон. Щоб освіжити килим, просто вичавіть сік одного лимона у воду, перелийте отриманий розчин до пляшки з розпилювачем і рівномірно розпиліть на поверхню килима або покриття. Коли рідина повністю висохне, варто додайтково пройтися пилососом, щоб підняти ворс і відновити його текстуру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
561
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