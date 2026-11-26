Чим помити підлогу

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Навіть після ретельного миття на підлозі іноді залишаються розводи, тьмяні плями або неприємна липкість. Причиною може бути надлишок мийного засобу, брудна вода чи неправильно підібраний спосіб очищення. Особливо помітні такі сліди на глянцевій плитці та темних підлогових покриттях.

У соціальних мережах набув популярності спосіб миття підлоги, який називають німецьким. Для приготування домашньої суміші пропонують використовувати звичайні кухонні продукти — крохмаль, сіль і трохи рідини для миття посуду.

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Польське видання Deccoria перевірило цей метод на практиці. Авторка матеріалу повідомила, що після миття підлога залишилася чистою, без помітних розводів і липкого шару. Проте такий засіб підходить не для кожного покриття.

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Як приготувати домашній засіб для миття підлоги

Для приготування суміші не потрібні спеціальні компоненти. У рецепті використовують теплу воду та три продукти, які зазвичай є на кухні.

Інгредієнти:

тепла вода;

крохмаль — 1 ст. л.;

кухонна сіль — 3 ст. л.;

рідина для миття посуду — невелика кількість.

Спосіб приготування

Налийте в миску теплу воду. Додайте столову ложку крохмалю та ретельно перемішайте. Всипте три столові ложки солі, продовжуючи перемішувати до її розчинення. Додайте зовсім трохи рідини для миття посуду. Змочіть у готовому розчині м’яку ганчірку або насадку швабри та ретельно відіжміть. Протріть невелику ділянку підлоги й перевірте, чи не залишається нальоту після висихання.

У першоджерелі рецепту не зазначено точного об’єму води, тому цей рецепт не має перевіреної концентрації. Не варто використовувати його одразу на всій підлозі, особливо якщо покриття дороге або має чутливий захисний шар.

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Авторка польського матеріалу також радить не додавати багато рідини для миття посуду. Її надлишок може спричинити протилежний ефект — залишити липкість і розводи, через які поверхню доведеться додатково промивати чистою водою.

Чому після миття підлоги залишаються розводи та як працює спосіб із трьома інгредієнтами

Розводи та липкий наліт на підлозі часто виникають через надмірну кількість мийного засобу. Після висихання води його залишки утворюють тонку плівку, яка робить поверхню тьмяною та неприємною на дотик. Саме тому під час прибирання важливо не лише видалити забруднення, а й не залишити на підлозі зайвих речовин.

У популярному домашньому рецепті для цього пропонують поєднати три інгредієнти, кожен з яких має своє призначення.

Рідина для миття посуду допомагає розчиняти жир і відокремлювати забруднення від поверхні. Її додають зовсім небагато, щоб після прибирання не залишався липкий шар.

Крохмаль використовують як допоміжний компонент для боротьби з жирними слідами. Його здатність поглинати жир відома із практики сухого чищення, однак під час розведення водою ця властивість не обов’язково забезпечує такий самий результат.

Кухонну сіль додають для посилення очищення стійких забруднень. Проте, на відміну від сухої солі, яка може механічно видаляти бруд, розчинена у воді сіль не має абразивної дії.

Авторка польського видання Deccoria, яка випробувала цю суміш, зазначила, що після прибирання підлога залишилася чистою, без помітних розводів і липкості.

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Найважливішою умовою застосування такого способу залишається помірна кількість мийного засобу та ретельне віджимання швабри. А перед використанням суміші необхідно переконатися, що підлогове покриття допускає очищення подібними засобами.

Яку підлогу можна мити таким засобом

Домашня суміш із крохмалю, солі та рідини для миття посуду підходить не для всіх видів підлогового покриття. Найкраще використовувати її на поверхнях, стійких до вологи та м’яких мийних засобів. Як зазначає польське видання Deccoria, перед застосуванням такого розчину важливо врахувати особливості матеріалу, з якого виготовлена підлога.

Керамічна плитка, керамограніт і теракота. Найкраще підходять для використання цієї суміші. Вона допомагає видаляти повсякденні забруднення, а також може застосовуватися для очищення міжплиткових швів. Водночас із полірованою плиткою потрібно бути обережними, оскільки кристали солі можуть спричинити подряпини.

Вінілова підлога та ПВХ. Такі покриття можна мити розведеною рідиною для миття посуду, якщо це дозволяє виробник. Важливо не використовувати надмірну кількість води та мийного засобу.

Лінолеум. Потребує делікатного догляду. Для його очищення краще використовувати ледь теплу воду з невеликою кількістю м’якого мийного засобу.

Ламінат. Під час миття потрібно дотримуватися обережності, оскільки надлишок вологи може спричинити набухання та деформацію стиків між панелями. Крім того, залишки мийного засобу здатні утворювати на поверхні непривабливий наліт. Перед застосуванням домашньої суміші слід перевірити рекомендації виробника покриття.

-Дерев’яна підлога з олійним або восковим покриттям. Від використання суміші із сіллю та рідиною для миття посуду краще відмовитися. Такі поверхні потребують спеціальних засобів для догляду. Обережність також необхідна під час очищення лакованої деревини.

Перед миттям усієї підлоги авторка матеріалу радить перевірити дію суміші на невеликій, малопомітній ділянці. Також не варто додавати забагато солі та рідини для миття посуду, оскільки надлишок мийного засобу може залишити розводи й зробити поверхню липкою.

Як помити підлогу, щоб не залишилося розводів

Незалежно від обраного засобу, на результат прибирання впливає правильна послідовність дій.

Спочатку підлогу потрібно пропилососити або підмести. Пісок, пил та дрібне сміття під час вологого прибирання можуть розмазуватися поверхнею, залишаючи брудні сліди.

Після цього варто підготувати чисту воду та м’яку насадку швабри, найкраще з мікрофібри. Не потрібно надмірно змочувати підлогу, для більшості сучасних покриттів достатньо злегка вологої ганчірки.

Особливу увагу слід приділити кількості мийного засобу. Його надлишок не робить прибирання ефективнішим, натомість може залишати наліт. Якщо після висихання поверхня липка, її варто повторно протерти чистою, добре віджатою ганчіркою, якщо такий спосіб догляду дозволений виробником покриття.

Також бажано регулярно змінювати воду. Якщо вона стала каламутною, подальше миття лише розноситиме забруднення.

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