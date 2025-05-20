Чим помити вікна, щоб скло було ідеально прозорим і сяяло чистотою до самої зими

Чим помити вікна, щоб були бездоганно чистими / © Freepik

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Розповідаємо, чим помити вікна, щоб сяяли чистотою упродовж декількох місяців.

Вікна сяятимуть чистотою упродовж кількох місяців: чим помити і відполірувати скло

Важливо знати: не слід мити вікна за сонячної погоди. Яскраві промені висушують мийний склад занадто швидко, тому на склі залишаться розводи. Краще вибрати день або час, коли сонце не світитиме прямо на скло.

Розчин для швидкого очищення. Спочатку треба приготувати мийний засіб. На літр води необхідно взяти по 2 столові ложки оцту і гелю для миття посуду, все ретельно перемішайте. Такий засіб ефективно видаляє пил, сліди від дощу й комах та масні плями. Його можна наносити губкою або м’якою тканиною, а потім змивати чистою водою.

Економний підхід. Щоб скоротити витрату рідини, користуйтеся пульверизатором. Наносити засіб треба лише на найбрудніші ділянки, а для змиву використовуйте чисту воду — 5-6 літрів буде досить.

Як упоратися зі складними забрудненнями. Якщо на склі є застарілі плями чи фарба, це легко видалити зубною пастою чи содою. Із соди й води треба зробити пастоподібну суміш і нанести засіб на 5-7 хвилин, потім засіб необхідно змити губкою. Зубну пасту можна використовувати у такий самий спосіб.

Інвентар для важкодоступних місць. Кути рам, гумові ущільнювачі та щілини легко почистити старою зубною щіткою. Її компактний розмір дає змогу дістатися навіть до вузьких місць, де скупчується найбільше бруду та пилу.

Фінальний блиск без розводів. Щоб надати склу жаданого сяяння, треба приготувати будь-який із цих розчинів:

100 мл оцту, 300 мл води та 50 мл спирту;

тепла вода з декількома кристалами марганцівки;

10 крапель йоду на літр води;

2 ст. л. нашатирного спирту або 1 ст. л. картопляного крохмалю на 500 мл води.

Нанесіть будь-який із цих засобів на скло, відполірувавши поверхню паперовими рушниками чи газетою. Туалетний папір чи тканина не підійдуть, вони залишатимуть сліди та ворсинки на склі.

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