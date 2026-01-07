- Дата публікації
Чим посипати доріжки від льоду: топ засобів, щоб не було слизько
Зимові травми через слизькі тротуари стають масовим явищем, проте цьому можна запобігти правильним доглядом за прибудинковою територією.
Зі зниженням температури тротуари та сходинки миттєво перетворюються на зону підвищеної небезпеки. Масові падінння і звернення до травмпунктів можна попередити, якщо вчасно обробити поверхню протиковзкими засобами.
Про це пише УНІАН.
Для приватного будинку чи під’їзду краще обирати доступні та перевірені варіанти, кожен з яких має свої особливості використання.
Традиційний метод
Найпопулярнішим рішенням в Україні залишається суміш піску та солі, яку часто називають «піскосіль». Цей варіант ефективно працює навіть за сильних морозів до -25 градусів, адже компоненти доповнюють дію одне одного.
Сіль вступає в хімічну реакцію з льодом і розтоплює його, а пісок створює необхідний абразивний шар, який робить поверхню шорсткою та суттєво покращує зчеплення підошви з дорогою.
Попри високу ефективність цей спосіб має суттєві недоліки, про які варто пам’ятати господарям.
Агресивна сольова суміш з часом руйнує тротуарну плитку, цеглу та штучний камінь. Окрім того, від солі сильно страждає зимове взуття пішоходів, а ґрунт і рослини поруч з доріжками можуть загинути через надмірне засолення.
Якщо ви все ж обираєте цей метод, фахівці радять вчасно прибирати утворену снігову «кашу», щоб мінімізувати шкоду для покриття та екології.
Яка альтернатива
Експерти вважають кам’яну або мармурову крихту одним з найкращих варіантів боротьби з ожеледицею, хоча цей спосіб більш вартісний.
Головною перевагою матеріалу є його екологічність і безпечність, адже крихта не шкодить взуттю, ґрунту та лапам домашніх тварин.
Такий засіб миттєво створює надійне зчеплення і не втрачає своїх властивостей навіть у найлютіші морози. До того ж цей метод дозволяє заощадити в майбутньому, оскільки матеріал багаторазовий: навесні крихту можна змести, зібрати та використати наступного сезону.
Бюджетним замінником дорогої мармурової крихти може стати звичайний дрібний гравій, який діє за аналогічним принципом.
Що можна зробити з підручних засобів
Для власників приватних будинків, які користуються пічним опаленням або мають каміни, ідеальним варіантом боротьби з льодом стане звичайна зола.
Вона працює так само як пісок, створюючи шорстку поверхню, але має важливу додаткову перевагу, оскільки удобрює ґрунт, а не знищує його.
Щоб посилити протиковзкий ефект, господарі часто змішують попіл з піском або додають велику тирсу хвойних дерев. Така суміш не зможе розтопити товстий шар льоду, проте гарантовано вбереже вас від падіння на слизьких сходинках чи доріжках у саду.
Також існує простий лайфгак для екстрених ситуацій: лід можна спочатку полити окропом, швидко зчистити розмерзлу масу лопатою і лише потім посипати поверхню піском для надійності.
