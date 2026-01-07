Чим посипати доріжки від льоду: топ засобів, щоб не було слизько

Слизька дорога / © pixabay.com

Зі зниженням температури тротуари та сходинки миттєво перетворюються на зону підвищеної небезпеки. Масові падінння і звернення до травмпунктів можна попередити, якщо вчасно обробити поверхню протиковзкими засобами.

Про це пише УНІАН.

Для приватного будинку чи під’їзду краще обирати доступні та перевірені варіанти, кожен з яких має свої особливості використання.

Традиційний метод

Найпопулярнішим рішенням в Україні залишається суміш піску та солі, яку часто називають «піскосіль». Цей варіант ефективно працює навіть за сильних морозів до -25 градусів, адже компоненти доповнюють дію одне одного.

Сіль вступає в хімічну реакцію з льодом і розтоплює його, а пісок створює необхідний абразивний шар, який робить поверхню шорсткою та суттєво покращує зчеплення підошви з дорогою.

Попри високу ефективність цей спосіб має суттєві недоліки, про які варто пам’ятати господарям.

Агресивна сольова суміш з часом руйнує тротуарну плитку, цеглу та штучний камінь. Окрім того, від солі сильно страждає зимове взуття пішоходів, а ґрунт і рослини поруч з доріжками можуть загинути через надмірне засолення.

Якщо ви все ж обираєте цей метод, фахівці радять вчасно прибирати утворену снігову «кашу», щоб мінімізувати шкоду для покриття та екології.

Яка альтернатива

Експерти вважають кам’яну або мармурову крихту одним з найкращих варіантів боротьби з ожеледицею, хоча цей спосіб більш вартісний.

Головною перевагою матеріалу є його екологічність і безпечність, адже крихта не шкодить взуттю, ґрунту та лапам домашніх тварин.

Такий засіб миттєво створює надійне зчеплення і не втрачає своїх властивостей навіть у найлютіші морози. До того ж цей метод дозволяє заощадити в майбутньому, оскільки матеріал багаторазовий: навесні крихту можна змести, зібрати та використати наступного сезону.

Бюджетним замінником дорогої мармурової крихти може стати звичайний дрібний гравій, який діє за аналогічним принципом.

Що можна зробити з підручних засобів

Для власників приватних будинків, які користуються пічним опаленням або мають каміни, ідеальним варіантом боротьби з льодом стане звичайна зола.

Вона працює так само як пісок, створюючи шорстку поверхню, але має важливу додаткову перевагу, оскільки удобрює ґрунт, а не знищує його.

Щоб посилити протиковзкий ефект, господарі часто змішують попіл з піском або додають велику тирсу хвойних дерев. Така суміш не зможе розтопити товстий шар льоду, проте гарантовано вбереже вас від падіння на слизьких сходинках чи доріжках у саду.

Також існує простий лайфгак для екстрених ситуацій: лід можна спочатку полити окропом, швидко зчистити розмерзлу масу лопатою і лише потім посипати поверхню піском для надійності.

