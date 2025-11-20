Чим прочистити забитий димохід без майстра: цей продукт спалює сажу за кілька хвилин

Як почистити димохід без майстра / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Піч, яка починає диміти в приміщення, погано тягне чи дає червонувате полум’я, майже завжди сигналізує про те, що димохід забився сажею. Якщо вчасно не зреагувати, вона може загорітися та спричинити пожежу. Щоб не викликати майстрів для чищення димоходу, можна скористатися простими, але вкрай ефективними методами. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Радіо Трек», що спалити в печі чи грубці, щоб не було сажі.

Що можна спалити в грубці чи печі, щоб очистити димохід

Нафталін швидко роз’їдає кіптяву. Достатньо покласти одну таблетку нафталіну разом із дровами. Пари, що виділяються під час нагрівання, руйнують шар сажі, і вона виходить разом із тягою. Важливо знати: запах може бути різким, тож під час процесу краще не перебувати у кімнаті. Такий метод чищення сажі не підходить для камінів та відкритого вогню.

Картопляне лушпиння. Спаліть 1-2 кг сухої картопляної шкірки. Крохмаль, що міститься у ній, пом’якшує засохлу сажу, і вона починає осипатися зі стінок труби. Це безпечний і доступний спосіб, яким користувалися ще наші дідусі.

Алюмінієві банки. Порожні алюмінієві банки, кинуті у добре розігріту піч, під час загорання виділяють речовини, що допомагають роз’їсти відкладення сажі. Банки мають бути чистими, без фарби й токсичного покриття.

Гаряча вода. Налийте 2-3 літри окропу у димар із верхньої частини труби. Вода стікає по стінках і вимиває кіптяву, якщо її ще не дуже багато. Метод абсолютно безпечний, але ефективний лише на ранніх етапах забруднення.

Сіль чи сода. Підкидайте жменю солі або харчової соди у вогонь. Вони перешкоджають накопиченню сажі, роблячи її більш крихкою. Це ідеальний спосіб для регулярного догляду за піччю.

Осикові дрова. Полум’я від осикової деревини дуже гаряче. Його температури достатньо для того, щоб допалити залишки кіптяви у важкодоступних місцях димоходу. Цей спосіб добре працює як профілактика між основними чистками димоходу.

Коли потрібно проводити чищення димоходу

За регулярного використання пічного опалення — приблизно раз на 4 місяці.

За нечастого використання — раз на пів року для профілактики.

Якщо шар сажі занадто товстий чи ви чуєте характерні потріскування у димарі, краще не експериментувати та викликати майстра. Народні методи ефективні лише тоді, коли забруднення не надто сильне.