Чим прибрати цвіль у пральній машині: бюджетний лайфгак

Пральна машина – один з найважливіших побутових приладів у домі, адже саме вона допомагає зберігати одяг, постіль і домашній текстиль чистими та свіжими. Але часте прання у ній може провокувати розвиток плісняви в деталях.

Є кілька цілком доступних засобів, чим відмити цвіль у пральній машині, не пошкодивши її. Достатньо мати під рукою лимонну кислоту або столовий оцет 9%. Вони вважаються безпечними для техніки та її деталей.

Найкращий спосіб почистити ними прилад — це виставити на пульті керування найвищу температуру і найдовший цикл прання, а потім додати 2 склянки оцту у відділення для мийного засобу, і третину склянки харчової соди в сам барабан. Переконайтесь, що у машині немає речей і запускайте її працювати. Коли вона промиє себе, не забудьте просушити її зсередини.

Корисні поради

Ніколи не залишайте випрані речі в барабані. Виймайте та відправляйте їх сушитись якомога швидше. До того ж після кожного використання залишайте дверцята приладу та лоток для мийних засобів на кілька годин відчиненими. Так ваша машина встигне просохнути всередині. Не забувайте також час від часу знімати та промивати лоток. І протирайте його насухо перед тим, як встановити назад.

