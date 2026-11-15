Чим приправити смажену картоплю, окрім цибулі та часнику, щоб вийшла смачною й ароматною

Як приготувати смачну смажену картоплю / © Freepik

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Смажена картопля може мати зовсім інший смак, якщо додати до неї не лише сіль і перець, а й кілька правильно підібраних спецій. І для цього не потрібні дорогі приправи чи складні суміші. Копчена паприка надасть картоплі легкого димного аромату, коріандр — пряних ноток, а майоран зробить смак більш насиченим. Головне, знати, які спеції поєднуються між собою та коли їх додавати, щоб вони не підгоріли під час смаження.

Копчена паприка та коріандр — для насиченого смаку

Один із найвдаліших варіантів для смаженої картоплі — поєднання копченої паприки й меленого коріандру. Перша надає страві приємного димного аромату й апетитного золотисто-червоного відтінку, а другий додає легку пряність із цитрусовими нотками.

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На кілограм картоплі достатньо половини чайної ложки копченої паприки та третини чайної ложки коріандру. Додавати їх краще наприкінці смаження, коли картопля вже майже готова. Так спеції встигнуть розкрити аромат, але не згорять на гарячій пательні.

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Майоран, чебрець і розмарин — для трав’яного аромату

Якщо хочеться отримати ароматну картоплю з виразними трав’яними нотками, варто спробувати сушений майоран. Він добре поєднується з картоплею, не перебиваючи її природного смаку. Достатньо половини чайної ложки на кілограм овочів.

Чебрець додасть страві тонкого пряного запаху, а розмарин — виразного хвойного аромату. Однак із розмарином важливо не переборщити: його запах досить інтенсивний. Для великої порції вистачить невеликої щіпки подрібненої сушеної зелені. Чебрець і розмарин можна додати за кілька хвилин до завершення смаження.

Ще три приправи, які змінять смак смаженої картоплі

Не менш цікавою буде смажена картопля з дрібкою меленого мускатного горіха. Він надає страві теплого пряного аромату, але його потрібно зовсім небагато — буквально на кінчику ножа.

Ще один варіант — мелений сушений гриб. Він додає насиченого смаку умамі, завдяки якому картопля стає схожою на страву з лісовими грибами. Достатньо половини чайної ложки грибного порошку на кілограм картоплі.

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Любителям гострішої їжі підійде пластівцева або мелена паприка чилі. Її можна поєднати зі звичайним чорним перцем, але додавати потрібно поступово, щоб гострота не заглушила смак інших інгредієнтів.

Ідеальне поєднання спецій для смаженої картоплі

Якщо не хочеться експериментувати з кожною приправою окремо, спробуйте готову домашню суміш. На 1 кг картоплі візьміть половину чайної ложки копченої паприки, третину чайної ложки коріандру, половину чайної ложки майорану та трохи чорного перцю. Сіль додавайте за смаком.

Щоб картопля мала хрустку золотаву скоринку, не сипте всі спеції на початку смаження. Спершу доведіть шматочки до готовності, а суміш приправ додайте за 2–3 хвилини до вимкнення плити. Потім обережно перемішайте, щоб аромат рівномірно розподілився.

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