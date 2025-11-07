Чим та як обробити виноград, щоб він пережив зиму

Виноград / © Pixabay

Обробка винограду суттєво полегшить роботу протягом усього сезону, а також знизить ризики того, що врожай постраждає від грибків чи шкідників.

Перед настанням холодів виноградні кущі потрібно підживити, щоб у ґрунт потрапили поживні елементи, які рослини витратили протягом сезону, а також обрізати та укрити різними матеріалами, щоб вони не загинули від морозів та гризунів.

На виноградному кущі слід не просто виконати стандартну обрізку, а добре придивитися і видалити кожен пагін, уражений хворобами або шкідниками.

Проводити обрізку варто потрібно після перших заморозків або одразу після листопада, коли в кущі відбувається відтік поживних речовин в кореневу систему.

Найчастіше виноград присипають на зиму землею, соломою, лапником та іншими природними матеріалами. Також для цієї процедури використовують шифер, спанбонд і навіть руберойд. Залежно від того, наскільки суворі зими, ці матеріали можна комбінувати між собою або використовувати окремо.

