Чим така небезпечна одна з найпопулярніших спецій: її додають до страв усі кухарі та господині

Це лавровий лист — одна з тих спецій, яку кухарі та господині додають до страв майже автоматично. Він відомий своїм глибоким ароматом, тому швидко покращує смак супів, бульйонів та тушкованих страв. Проте ця звична приправа має приховані ризики. Лікарі застерігають, що неправильне використання лаврового листа або його надмірне додавання може завдати шкоди організму.

Може бути небезпечним для травлення. Висушений лавровий лист практично не розм’якшується під час варіння, тому залишається твердим і ламким. Якщо його випадково проковтнути, він може подряпати слизову оболонку або навіть спричинити механічне подразнення кишківника. Особливо це небезпечно для дітей, які можуть не помітити листок у тарілці. Саме тому кухарі радять обов’язково виловлювати лист перед подаванням страви на стіл.

Може спричинити дискомфорт. Лавровий лист містить високу концентрацію ефірних олій, які за надмірного вживання здатні подразнювати шлунок і перевантажувати печінку. Занадто інтенсивний аромат може спричинити головний біль, нудоту або відчуття важкості після їжі. Для людей із чутливою травною системою навіть невелике перевищення норми може стати причиною неприємних відчуттів.

Може викликати алергічні реакції. Попри природне походження, лавровий лист може стати алергеном, оскільки ароматичні сполуки іноді провокують небажані реакції. У деяких людей після вживання страв із цією спецією виникають висипання, свербіж або набряк м’яких тканин. Хоч такі випадки трапляються рідко, алергікам або людям із підвищеною чутливістю до рослинних компонентів варто бути обережними.

Спеція може бути небажаною для вагітних та людей з певними захворюваннями. Лавровий лист має легкий стимулюючий ефект, який у великих кількостях може впливати на тонус м’язів або коливання рівня цукру в крові. Через це вагітним жінкам, а також людям із цукровим діабетом чи порушеннями згортання крові рекомендується вживати спецію у мінімальних кількостях і бажано після консультації з лікарем. Те, що для однієї людини є безпечним ароматизатором, для іншої може стати небажаним подразником.